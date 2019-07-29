Вкусно и необычно: легкий летний салат с изюминкой
"Сегодня готовим очеть вкусный летний салат в прямом смысле слова с изюминкой. "Грация" или "Тонкая талия" - так еще можно о нем сказать", - коротко описала Ольга Матвей блюдо, рецептом которого поделилась на своем YouTube-канале. Заинтриговала, прямо скажем. А потому спешим поделиться!
Ингредиенты: виноград без косточек - 300 г, стебель сельдерея - 20 см, салат фризе - 200 г, руккола - 200 г, куриное филе - 1 шт., горчица дижонская - 2 ложки, масло - 20 мл, сок половины лимона, сахар - 1 ч. л., соль - 1/2 ч. л.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!