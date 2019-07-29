Уже за неделю до концерта Rammstein на Луцавсале вводят ограничения движения

С сегодняшнего дня частично ограничена остановка на общественной парковке на Луцавсале и полностью ограничен доступ к лодочному причалу.

С субботы, 3 августа, остановка на общественной стоянке на Луцавсале будет ограничена полностью. Ограничения будут в силе до 9 августа.

Уже известно, что в день концерта группы Rammstein въезд на Луцавсалу будет только по специальным пропускам.