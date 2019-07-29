Пн, 29.07.2019
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Уже за неделю до концерта Rammstein на Луцавсале вводят ограничения движения

Rammstein

ФОТО: TVNET

​В преддверии концерта культовой немецкой метал-группы Rammstein на Луцавсале уже с понедельника, 29 июля, вводятся ограничения движения и остановки, сообщили организаторы концерта FBI. 

С сегодняшнего дня частично ограничена остановка на общественной парковке на Луцавсале и полностью ограничен доступ к лодочному причалу.

С субботы, 3 августа, остановка на общественной стоянке на Луцавсале будет ограничена полностью. Ограничения будут в силе до 9 августа.

Уже известно, что в день концерта группы Rammstein въезд на Луцавсалу будет только по специальным пропускам.

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, на Луцавсале пройдет концерт группы Rammstein. По предварительным прогнозам, его посетят 40 000 человек. 

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