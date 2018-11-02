Готовьтесь! 6 августа Rammstein выступит в Риге

Концерт в Риге на острове Луцавсала состоится в рамках мирового турне в поддержку седьмого студийного альбома группы, который выйдет весной следующего года и станет первым для коллектива после девятилетнего перерыва.

Всемирную известность Rammstein получили благодаря грандиозным сценическим выступлениям - огонь, костюмы, дорогие спецэффекты, пиротехника и даже искусственная кровь являются их неотъемлемыми атрибутами.

Поклонники Rammstein 10 лет ожидали выход нового альбома. 17 мая состоялся долгожданный релиз седьмого студийного альбома музыкантов под одноименным названием - Rammstein.

Заглавным треком диска стала композиция Deutschland, на которую артисты выпустили один из самых эпичных клипов в своей истории.

Несмотря на то, что ролик был воспринят неоднозначно, следует все-таки отметить, что - это своеобразный альманах не столько по истории Германии, но и по истории самой группы.

Можно сказать, что это своеобразное обобщение классических хитов Rammstein всех прошлых лет.

Следующий сингл альбома - это песня Radio. К видео вышел клип, который был очень красиво представлен и транслировался через проектор на стене здания.

Примечательный факт, в роли героини, которая олицетворяет Великую французскую революцию снялась девушка из России.

Каждый концерт группы - это безумный коктейль из нескончаемых взрывов и пламени. На их шоу каждая следующая песня по грандиозности превосходит предыдущую, а роль главного пиротехника часто достается лидеру группы Тиллю Линдеманну. В рамках нового мирового турне Rammstein намерен восхитить миллионы своих поклонников не только оригинальным сочетанием тяжелых ритмов с брутальной манерой исполнения, но и зрелищными спецэффектами и эпичным шоу.

За время карьеры группа Rammstein продала более 10 млн копий своих альбом, став одной из самых популярных и культовых мировых рок-групп последних десятилетий. Такие композиции как Du Hast, Benzin, Engel, Amerika, Sonne, Ich Will, Pussy стали культовыми и заняли верхние строчки в престижных европейских чатах.