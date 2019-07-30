Об убийстве российской ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой много писали по обе стороны Атлантики. Ясно, что были это скорее интонационные тексты, чем фактологические, ведь детали преступления до сих пор не выявлены. В отличие от слишком уж очевидной его мотивации. Туманом вокруг события (который, похоже, едва ли рассеется) вполне коряво воспользовались функционеры польской правящей партии PiS, попытавшись свалить ответственность за многочисленные акты агрессии в ходе Марша Равенства в городе Белостоке... на происки российских спецслужб. Хотя те совершенно не причем. В Польше собственных троглодитов и фашизоидов хватает. А в последние годы, под крылышком той же PiS и связанного с ней ультрареакционного крыла католического клира, эти ребята почувствовали себя вольготно, как никогда.

Марш Равенства в Белостке действительно состоялся 20 июля, то есть в то же день, когда в Петербурге убили Елену Григорьеву. Но это единственная связь между двумя событиями.

Марш Равенства - польский аналог того, что в общеатлантической традиции принято называть LGBT Pride. Такая версия названия неслучайна: ведь с самого начала, с 2001 года, участие в этих маршах принимало немалое количество вполне гетеонормативной публики либеральных воззрений. Не желающих, чтобы кто-либо в их стране считался людьми второго сорта.

Этот жест общественной солидарности настолько органично вписался в историческую традицию борьбы "за вашу и нашу свободу", что заимствовать терминологию иноязычного происхождения над Вислой просто не было необходимости.

Но никогда прежде Марш Равенства не рисковали проводить в Белостоке. Слишком уж мрачную репутацию имел этот город. Еще в 1906 году он стал местом одного из самых кровавых в тогдашней Российской империи погромов. Правда, Комиссия по расследованию его обстоятельств, созванная (два года спустя!) в Петербурге либеральной партией Конституционных Демократов, так и не выявила несомненных инициаторов бойни. Значительно лучше документировано другое обстоятельство: уже с конца 1920-х годов этот восточнопольский город поставлял "железный" электорат правым националистическим партиям - вплоть до ультрарадикальной ONR, не скрывавшей симпатий к Адольфу Гитлеру. Пока тот не "расписал" Польшу на паях со Сталиным..

Но и даже когда это случилось, желающих "воспользоваться случаем" в Белостоке и окрестностях хватало. У здешних евреев шансов на выживание было меньше, чем где-либо в оккупированной нацистами Польше. Что тоже обильно документировано материалами послевоенных процессов над коллаборационистами.

Хотя тогда немало преступников отделались смешными приговорами, а то и были отпущены за недостатком улик: не только заинтересованные родственники, но и соседи уклонялись от сотрудничества со следствием. Многие просто боялись за свою и своих родных жизнь. О чем много лет спустя, в конце века, кое-кто из них все же поведал историкам и журналистам. Когда большинство оправданных фигурантов тех процессов давно уж сгнили в могилах.

Так или иначе, преемственная поддержка правонационалистических партий в Подляском воеводстве и его столице Белостоке никуда не делась, показательно "вынырнув" уже в первые посткоммунистические годы. Для нынешней правящей партии этот регион - один из наиболее надежных.

Не менее надежен он и для аффилиированного с PiS реакционного крыла костела. У которого сегодня причин для беспокойства хватает: серия педофильских скандалов, коррупционных разоблачений и, конечно же, бешеный успех прошлогоднего фильма Войцеха Смажовского "Клир", ставшего самой кассовой кинолентой в Польше последних тридцати лет, - привел к еще большей радикализации ксендзов, опасающихся потерять привычное влияние. Особенно на востоке страны, где их авторитету веками ничего не грозило.

Не диво, что интересы правящей партии и реакционной части костела снова совпали. У первых не за горами парламентские выборы, у вторых - медленное, но неотвратимое сокращение числа прихожан, особенно молодых У первых - по большей части проигранные муниципальные выборы (даже белостоцкий бургомистр Тадеуш Трусколаски - и тот из оппозиционной Гражданской платформы!); у вторых - отчаянное рвение доказать, что главные растлители молодежи в стране вовсе не они.

Агитация "верных" против Марша Равенства с костельных амвонов в Белостоке продолжалась ровно с того момента, как стало известно: бургомистр выдал разрешение на его проведение.

Поэтому в контрманифестации, сдержать которую у полиции не хватило не то сил, не то убежденности, помимо бритоголовых, хватало добропорядочного вида обывателей. Чадолюбивые мамаши показывали деткам, как правильно сложить пальчики в нужную комбинацию. А уж громко вопить "у*бывайте!" им и подавно по такому важному случаю охотно позволили - в унисон с оберегающими семейные ценности ближайшими предками.

В демонстрантов летели петарды, тухлые яйца и стеклянные бутылки. Число жестоко побитых исчисляется несколькими десятками, но в точности неизвестно: официально за помощью обратились далеко не все. К концу минувшей недели по подозрению в хулиганских нападениях полицией оказались задержаны более сотни контрманифестантов, которых удалось идентифицировать по видеоматериалам.

О представлении в прокуратуру одной из таких видеозаписей в прошлую среду заявил бургомистр Белостока. Заметив при этом, что "засвеченные" в агрессивной толпе муниципальные деятели (от партии PiS, разумеется) не должны удивляться. В ответ один из них пытался наплести, что был там исключительно для того, чтобы "контрманифестанты не нарушали покоя молящихся у стен кафедрального собора". А другой пригрозил подачей встречного заявления: ведь вина самого бургомистра куда как очевидна. Это ведь он, разрешив марш, спровоцировал кровопролитие!

Верхушка же правящей молчала целые сутки. После чего выдала разом несколько версий. Одну другой невероятнее. В их числе и "провокации российских спецслужб".

Страну при этом лихорадит уже неделю. Митинги солидарности прошли в десятках городов Польши. А также в Чикаго, неофициально именуемом Вторым польским городом после Варшавы: ведь более миллиона его жителей подчеркивают своею польскую идентичность.

И в итоге, ровно неделю спустя, в субботу 27 июля - митинг прошел и в самом Белостоке. Эксцессов, понятно, на сей раз уже не было. Город, ни в какие времена не имевший репутации рассадника либерализма, такого срама не переживал давно.

Естественно, на события в Белостоке отреагировали и в ближайших европейских странах. Давая в прошлую среду гастрольный концерт в южнопольском городе Хожув, группа Rammstein демонстративно скрестила два флага, польский национальный и радужно-интернациональный. И тотчас же 60-тысячная аудитория фанов ответила на этот жест солидарности массовым вставанием с мест.

В свою очередь, издателям националистически-антиевропейского еженедельника "Газеты Польской" - той самой, что некогда была спасена от банкротства партийной кассой Качиньского - не удалось всунуть в розничную продажу выпуск, к которому прилагалась наклейка "зона, свободная от ЛГБТ". Крупнейшие сети распространения печатной периодики наотрез отказались брать на реализацию это изделие.

Однако оппозиционные правящей партии медиа никакой разрядки не сулят. Наоборот, считают многие авторы, напряженность будет только расти по мере приближения выборов. Ведь PiS для успеха новой кампании необходим образ врага. А поскольку прежний - беженец-мусульманин - уже неактуален, то ЛГБТ-сообщество самая подходящая кандидатура. Куда более беспроигрышная, чем абстрактный Брюссель.

С другой стороны, в том, что базовые вопросы равноправия ЛГБТ - скажем, правовое признание партнерских союзов - не решены до сих пор, есть доля вины и прежнего правительства, либерального и проевропейского. Было бы в силах PiS их аннулировать? В Венгрии, например, этого не удалось даже в ходе "полной орбанизации". Упразднить - деяние на взгляд ЕС недвусмысленно криминальное, а просто не разрешать... что ж, не свидетельствует о социальном прогрессе, но не более того.

То ли от надменной убежденности, что ее правлению не будет конца, то ли, наоборот, из опасений терять электорат ввиду очень вероятного столкновения с правым крылом костела, правившая до ноября 2015 Гражданская платформа (РО) упорно отодвигала решение именно этого вопроса "на потом".

О чем очень выразительно напомнил на варшавском митинге поддержки белостоцкому Маршу 26 июля ЛГБТ-активист Херберт Собецки:

- Когда пробовали мы обратиться к премьеру Туску, ответа не последовало. Когда хотели достучаться до СМИ с информацией о людях ЛГБТ-сообщества, ставших жертвами насилия, нам говорили, что тема эта второстепенная, поскольку главная - оборона демократии. А еще раньше важнейшей темой было строительство автострад и аэропортов. Спасибо вам за эти аэропорты. С их помощью мы можем с большим комфортом покидать эту страну.