Вовлеченная в коррупционный скандал Брока получила новую должность в ЛУ

Брока подала заявку на эту должность сама и проректор Ина Друвиете ее желание исполнила, сообщает передача.

Руководитель администрации ЛУ Ансис Грантиньш "Новостям TV3" пояснил, что "Брока приняла предложение работать как эксперт в юридических вопросах в группе поддержки администрации. Руководство ЛУ консультировалось с KNAB и получило подтверждение, что Брока может продолжать работу заместителем ректора ЛУ по юридическим вопросам. Брока продолжит начатые работы по реализации внутренних нормативных актов ЛУ, введению новой спортивной программы обучения и вопросам улучшения управления ЛУ, указал Грантиньш.

В телефонном разговоре Грантиньш не смог ответить на вопрос, кто позвал вовлеченного в коррупционный скандал политика на работу. Кроме того, он не смог назвать зарплату Броки на новой должности.

В свою очередь Друвиете заявила "Новостям TV3", что Брока напросилась на должность сама. "У меня как у исполняющей обязанности ректора был разговор с Байбой Брокой. Она выразила желание продолжить работу не заместителем ректора ЛУ, а в более низкой должности. В результате консультации с KNAB выяснили, что Брока может продолжать работу в группе поддержки администрации ЛУ, а также продолжать академическую работу", - указала Друвиете.

В самой Брокой передача связаться не смогла.

Как сообщалось ранее, KNAB расследует уголовный процесс, по которому была задержана депутат Рижской думы и заместитель ректора Латвийского университета Байба Брока (ВЛ-ТБ/ДННЛ), а также предприниматели Ивар Миллерс и Гунтис Равис. Процесс начат по факту предполагаемой взятки, оформленной как пожертвование Латвийской федерации биатлона, которую возглавляет Брока.