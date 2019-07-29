Вовлеченная в коррупционный скандал Брока получила новую должность в ЛУ

Попавшая в поле зрения Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) в связи с подозрениями на возможные коррупционные действия заместитель ректора Латвийского университета Байба Брока получила новую должность в ЛУ - ее назначили экспертом по юридическим вопросам в группе поддержки администрации, сообщает агентство LETA со ссылкой на "Новости TV3".
Брока подала заявку на эту должность сама и проректор Ина Друвиете ее желание исполнила, сообщает передача.
Руководитель администрации ЛУ Ансис Грантиньш "Новостям TV3" пояснил, что "Брока приняла предложение работать как эксперт в юридических вопросах в группе поддержки администрации. Руководство ЛУ консультировалось с KNAB и получило подтверждение, что Брока может продолжать работу заместителем ректора ЛУ по юридическим вопросам. Брока продолжит начатые работы по реализации внутренних нормативных актов ЛУ, введению новой спортивной программы обучения и вопросам улучшения управления ЛУ, указал Грантиньш.
В телефонном разговоре Грантиньш не смог ответить на вопрос, кто позвал вовлеченного в коррупционный скандал политика на работу. Кроме того, он не смог назвать зарплату Броки на новой должности.
В свою очередь Друвиете заявила "Новостям TV3", что Брока напросилась на должность сама. "У меня как у исполняющей обязанности ректора был разговор с Байбой Брокой. Она выразила желание продолжить работу не заместителем ректора ЛУ, а в более низкой должности. В результате консультации с KNAB выяснили, что Брока может продолжать работу в группе поддержки администрации ЛУ, а также продолжать академическую работу", - указала Друвиете.
В самой Брокой передача связаться не смогла.
Как сообщалось ранее, KNAB расследует уголовный процесс, по которому была задержана депутат Рижской думы и заместитель ректора Латвийского университета Байба Брока (ВЛ-ТБ/ДННЛ), а также предприниматели Ивар Миллерс и Гунтис Равис. Процесс начат по факту предполагаемой взятки, оформленной как пожертвование Латвийской федерации биатлона, которую возглавляет Брока.
В KNAB агентству LETA сообщили, что бюро получена информация о том, что должностное лицо, будучи заместителем председателя комиссии по закупкам, возможно, действовало в интересах конкретных предпринимателей. Имеющиеся факты дают основание полагать, что должностное лицо, заранее договорившись, приняло от предпринимателей взятку, которая была оформлена как пожертвование одному из обществ. Сумма предполагаемой взятки составляет не менее 20 000 евро.