"Cчитаю ли я, что меня могли отравить?": Навальный высказался о внезапной аллергии

В частности Навальный заявил, что у него никогда не было аллергии - ни на еду, ни на пыльцу, ни на что другое.

По его словам, это уже девятый или десятый арест - за все время он обращался к врачу один раз, когда простудился и была высокая температура.

"Постельное белье у меня свое. Из тюремной сумки, которая всегда наготове. Там же лежит мыло, зубная паста и все такое прочее.

Всем этим я пользовался две недели назад", - рассказал оппозиционер, добавив, что бытовые условия у него ровно те же самые, что и у всех остальных пятерых арестантов.

Первые покраснения сокамерники Навального заметили на его шее еще на прогулке, но было терпимо, а ночью он проснулся от того, что лицо, уши и шея горят и колются.

"Я чувствовал, как будто мне стекловатой натерли голову", - поделился он ассоциациями.

"Честно говоря, вспоминая Кара-Мурзу и Верзилова, пришла в голову мысль: может, тоже отравили? Поэтому старался лежать и анализировать, не становится ли труднее дышать, чтобы сразу потребовать скорую в таком случае", - отметил Навальный.

Утром после осмотра фельдшера сразу вызвали скорую. По словам политика, еще в спецприемнике ему вкололи внутримышечно супрастин и преднизолон.

"Потом еще преднизолон внутривенно. В больнице поставили еще капельницу с ним", - рассказал он о лечении.

"От таких ударных доз отек стал спадать, и к обеду я уже был похож просто на человека, который беспробудно пил два месяца", - подытожил он.

По словам оппозиционера, ему поставили диагноз "контактный дерматит", то есть дотронулся до чего-то, что вызвало реакцию, например, до мыла. В то же время по возвращению он снова им пользуется, а реакции никакой нет.

Навальный поделился, что он думает на счет "отравления":

"Я думаю, что есть простая развилка: заходили в мою камеру какие-то люди, кроме сотрудников спецприемника? То, что отравили местные менты, я исключаю - они были шокированы моим видом и происходящим больше меня.

Здесь везде камеры, мы запросили их официально. Нужны те моменты, когда всех выводили на прогулку или звонки.

Если в это время в камеру заходили какие-то люди, то версия с отравлением становится очень весомой.

Если нет, то возрастает сила версии с уникальным медицинским случаем. Когда-нибудь его назовут "однократная острая аллергическая реакция Навального"".

В конце Навальный задает вопрос:

"Ну они что, совсем идиоты, чтобы травить тебя в месте, где подозрения указывают только на них?", на который сам риторически отвечает:

"Пока я могу с уверенностью утверждать одно: у власти в России находятся реально довольно тупые и глупые чуваки.

Это вам кажется, что в их действиях нужно искать тайный смысл и рациональное зерно. А на самом деле они просто тупые, злобные и помешанные на деньгах".