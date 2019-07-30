В России горят три миллиона гектаров леса: задымленные города глазами жителей

В России - в Сибири и на Дальнем Востоке - горят почти три миллиона гектаров леса. Самая тяжелая ситуация в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии, при этом чиновники признаются, что часть пожаров не тушат вообще, поскольку это слишком дорого - затраты на тушение в десятки раз превысят нанесенный ущерб.