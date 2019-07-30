В России горят три миллиона гектаров леса: задымленные города глазами жителей

В России - в Сибири и на Дальнем Востоке - горят почти три миллиона гектаров леса. Самая тяжелая ситуация в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии, при этом чиновники признаются, что часть пожаров не тушат вообще, поскольку это слишком дорого - затраты на тушение в десятки раз превысят нанесенный ущерб.
Например, губернатор Красноярского края Александр Усс объяснил, почему власти не тушат лесные пожары в Сибири, следующим образом:
"Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно".
Он сравнил нынешнюю тяжёлую ситуацию с тридцатиградусными морозами зимой, когда – цитата – "никому не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее".
При этом дым от пожаров накрыл Западную Сибирь, Урал и дошел до Поволжья, пишет "Медуза". Издание обобщило фотографии этих регионов глазами жителей, которые уже больше недели делятся видами задымленных городов.
Усть-Илимск
Красноярск
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Тюмень
Новосибирск
Пусть эти фото останутся здесь, Сделаны сегодня утром на площади Ленина, . Даже странно представить , чтобы с площади Ленина НЕ было видно Оперный Театр😨😓 . Только ленивый не написал про Сайлент Хилл на этой неделе... . Конечно сегодня днем мы увидели наконец-то ясное небо над Новосибирском. . Но последние дни я всё время думала, если ТАК в Н-ске, то что же тогда в Красноярске(( . Про действия (бездействие) властей - просто слов нет😨😰.. Конечно, зачем тушить, это же "экономически затратно и невыгодно" 😡 #смог #пожар #красноярск_смог #лесасибири #пожарвсибири #сибирь #новосибирск
Томск
Новокузнецк
Кемерово
На этом фото светит солнце,его практически не видно. Уже больше недели #смог окутывает Сибирь, называют все это режим #Черноенебо. Сегодня решила не гулять с детьми, потому что вчера к вечеру просто гарь стояла в горле 😭 все это начало меня пугать. Жду хотя бы дождя, чтоб сбил немного эту дымку. Лето в этом году не тёплое, так плюс ещё и воздуха нет... вы переживаете за это? #смогвсибири #нечемдышать
Байкал
Сегодня утром собрались с сестрой поехать на Песчанку рисовать красивые виды, но проехав половину Ольхона поняли, что порисовать нам сегодня не светит. Из-за огромной площади лесных пожаров и бездействия властей, как всегда молчание СМИ , большинство населённых пунктов затянуто смогом, чувствуется запах гари....люди в Иркутске в масках... Для сравнения скинула фотку со вчерашнего для... Понимаю, что всем плевать на петиции, но все таки http://chng.it/dCyHTQkjRm не поленитесь #СпасиСибирь #СИБИРЬГОРИТ #сибирьвогне
Якутия
Алтай
Хакасия
Контекст:
- Крупные лесные пожары, по данным на конец июля, зафиксированы в десяти регионах в Сибири, в том числе в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. В общей сложности огнем охвачены 3,3 миллиона гектаров.
- Из-за лесных пожаров власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Красноярском крае и Иркутской области, частично он действует в Бурятии, сообщила 29 июля пресс-службе МЧС России.
- Российское отделение Greenpeace называет ситуацию с пожарами "настоящей экологической катастрофой". По их сведениям, 30 июля дым от сибирских пожаров будет виден уже на Аляске.