Британца, сдававшего на Airbnb социальное жилье, оштрафовали на 110 000 евро

37-летний Тоби Харман сдавал жилье в аренду на сайте Airbnb с 2013 года под другим именем. Под объявлением было оставлено более 300 отзывов.

Квартира находилась в лондонском районе Виктория неподалеку от Букингемского дворца.

Самоуправление Вестминстера при помощи отзывов смогло выявить личность мужчины.

Информация банковского счета мужчины свидетельствует, что он на протяжении нескольких лет получал платежи от Airbnb.

Однако Харман не имел права сдавать в аренду и получать материальную выгоду от социальной квартиры.

Мужчине придется не только возместить ущерб государству за незаконное предпринимательство, но и выселиться из квартиры, которую передадут другому человеку.

Компания Airbnb сообщила BBC, что в настоящее время объявление удалено.

Самоуправление Вестминстера сообщило, что проводит проверку еще 1500 квартир, сдающихся в аренду на Airbnb.

"Социальное жилье должно обеспечивать крышу над головой для наших жителей, а не обеспечивать незаконный заработок для недобросовестных жильцов", - заявили в самоуправлении.