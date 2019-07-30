"Три сестры": Иван Ургант порадовал поклонников новыми фото своих дочерей

Как известно, 41-летний шоумен вместе с супругой-ровесницей Натальей Кикнадзе воспитывают троих дочерей - 11-летнюю Нину, 4-летнюю Валерию, а также дочку Натальи от первого брака - 18-летнюю Эрику, которая учится в Лондоне. Кроме того, у Урганта есть еще пасынок Нико - сын Натальи, которому в феврале исполнилось 22 года.

"Сестры любят с волнением вспоминать о своем радостном детстве, проведенном в Москве. Их семья уехала из Москвы 29 дней назад, но до сих пор им кажется, что возвращение в этот город изменило бы всю их судьбу, озарив ее новым, светлым смыслом...» - с юмором прокомментировал свой пост Иван, обыграв отрывок из пьесы А. П. Чехова "Три сестры".