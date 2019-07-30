Вт, 30.07.2019
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"Три сестры": Иван Ургант порадовал поклонников новыми фото своих дочерей
Богатый папа!

ФОТО: скриншот instagram.com/urgantcom

Популярный российский актер, шоумен, теле- и радиоведущий, музыкант, продюсер и сценарист Иван Ургант не так часто делится с подписчиками в соцсетях новыми фотографиями, а семейные кадры там появляются совсем редко. Однако на днях он порадовал подписчиков коллажем из летних снимков всех трех своих дочерей.

Как известно, 41-летний шоумен вместе с супругой-ровесницей Натальей Кикнадзе воспитывают троих дочерей - 11-летнюю Нину, 4-летнюю Валерию, а также дочку Натальи от первого брака - 18-летнюю Эрику, которая учится в Лондоне. Кроме того, у Урганта есть еще пасынок Нико - сын Натальи, которому в феврале исполнилось 22 года.

Поскольку старшая девочка живет отдельно от семьи, сделать совместный снимок трех сестер сложно, но Иван нашел прекрасный выход из положения.

"Сестры любят с волнением вспоминать о своем радостном детстве, проведенном в Москве. Их семья уехала из Москвы 29 дней назад, но до сих пор им кажется, что возвращение в этот город изменило бы всю их судьбу, озарив ее новым, светлым смыслом...» - с юмором прокомментировал свой пост Иван, обыграв отрывок из пьесы А. П. Чехова "Три сестры".

Счастливый папа! Полюбуйтесь, какие красавицы...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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I❤️11

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Дочки-Матери

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I❤️22

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