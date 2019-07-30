Мужчина, который толкнул ребенка под поезд, является отцом троих детей

Мужчина, который в понедельник, 29 июля, толкнул восьмилетнего мальчика и мать ребенка под поезд на центральном вокзале Франкфурта, ранее уже разыскивался полицией Швейцарии. Об этом сообщила полиция Германии.
Мальчик погиб, а женщина получила травмы.
Как сообщается, мужчина сначала пытался толкнуть под поезд 78-летнюю женщину, однако ему это не удалось. После совершения преступления мужчина бросился бежать, однако с помощью прохожих его удалось задержать еще на вокзале.
Подозреваемым является 40-летний гражданин Эритреи, он по-прежнему не предоставил возможных мотивов преступления.
Начальник полиции Германии сообщил, что мужчина также подозревается в том, что угрожал ножом своей соседке, а также пытался задушить ее. Полиция Швейцарии разыскивала мужчину за ряд подобных преступлений.
Подозреваемый прибыл во Франкфурт на поезде из Базеля. Мужчина проживает в Швейцарии с 2006 года вместе с женой и тремя детьми.