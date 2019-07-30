ЧП в Германии: полиция выясняет мотивы преступника, толкнувшего ребенка под поезд

Прокуратура Германии все еще пытается выяснить мотивы мужчины, который в понедельник, 29 июля, толкнул восьмилетнего мальчика и мать ребенка под поезд на центральном вокзале Франкфурта. Мальчик погиб, а женщина получила травмы.
Подозреваемым является 40-летний гражданин Эритреи, он по-прежнему не предоставил возможных мотивов преступления, сообщила прокуратура Франкфурта. Полиция расследует случившееся как убийство.
Очевидцы сообщили, что мужчина толкнул ребенка и его мать с седьмой платформы. До того, как он бросился бежать, мужчина попытался толкнуть на рельсы еще одного человека, однако ему это не удалось. Подозреваемый был задержан у вокзала с помощью прохожих.
40-летней пострадавшей удалось избежать столкновения со скоростным поездом, который стремительно приближался, а ее сын получил травмы, не совместимые с жизнью, указали в местной полиции. Женщина была доставлена в больницу.
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер из-за случившегося прекратил свой летний отпуск и созвал встречу руководителей служб безопасности, которая состоится во вторник, 30 июля.
Министр указал, что вся информация о произошедшем еще не выяснена. Однако политик подчеркнул, что виновного привлекут к ответственности.
Правая партия "Альтернатива для Германии" связала произошедшее с большим наплывом мигрантов в последние годы и потребовала у правительства "начать защищать граждан этой страны".
Нападение произошло вскоре после того, как недалеко от Франкфурта из автомобиля стреляли в мужчину из Эритреи, который выжил.
Полиция выяснила, что инцидент имел расистский мотив - жертва была выбрана случайно, был учтен лишь цвет кожи.