ЧП в Германии: полиция выясняет мотивы преступника, толкнувшего ребенка под поезд

Подозреваемым является 40-летний гражданин Эритреи, он по-прежнему не предоставил возможных мотивов преступления, сообщила прокуратура Франкфурта. Полиция расследует случившееся как убийство.

Очевидцы сообщили, что мужчина толкнул ребенка и его мать с седьмой платформы. До того, как он бросился бежать, мужчина попытался толкнуть на рельсы еще одного человека, однако ему это не удалось. Подозреваемый был задержан у вокзала с помощью прохожих.

40-летней пострадавшей удалось избежать столкновения со скоростным поездом, который стремительно приближался, а ее сын получил травмы, не совместимые с жизнью, указали в местной полиции. Женщина была доставлена в больницу.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер из-за случившегося прекратил свой летний отпуск и созвал встречу руководителей служб безопасности, которая состоится во вторник, 30 июля.

Министр указал, что вся информация о произошедшем еще не выяснена. Однако политик подчеркнул, что виновного привлекут к ответственности.

Правая партия "Альтернатива для Германии" связала произошедшее с большим наплывом мигрантов в последние годы и потребовала у правительства "начать защищать граждан этой страны".

Нападение произошло вскоре после того, как недалеко от Франкфурта из автомобиля стреляли в мужчину из Эритреи, который выжил.