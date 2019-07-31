Домбрава вводит в заблуждение касательно влияния человека на изменение климата

ФОТО: twitter

ФОТО: twitter

То, что деятельность людей значительно способствует глобальному потеплению и изменениям климата, научно доказанный факт.

Исследования в этой области обобщает созданный под эгидой ООН Всемирный совет по защите климата (IPCC), в котором работают эксперты из 195 государств. Два года назад совет выступил с докладом о глобальном повышении температуры на 1,5 °C по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи. В нем отмечалось: потепление происходит стремительнее, чем раньше, деятельность человечества вызвала повышение температуры приблизительно на один градус и в период до 2052 года это будут уже 1,5 °C, если прирост не изменится.

Доцент факультета Географии и наук о земле Латвийского Университета Гунта Калване подчеркнула Re:Check, что в совете работают не только ученые, но и экономисты, и политики, и именно после этого доклада во многих местах были приняты и вступили в силу новые правила для уменьшения выбросов парниковых газов.

И в прежних докладах IPCC отмечал, что сейчас большая концентрация выбросов, и влияние человечества на систему климата ясно.

Именно в результате деятельности людей выросла средняя температура, уменьшились ледники и поднялся глобальный уровень моря.

IPCC также подчеркивает связь между выбросами и участившимися экстремальными погодными явлениями - периодами зноя, наводнениями, засухой, неконтролируемыми лесными пожарами, что окажет существенное влияние на жизнь людей в различных регионах мира.

Изменения климата не измеряют термометром

"Климат изменился, но это никогда не происходило настолько стремительно. И на это может повлиять лишь человек", - говорит Калване, объясняя, почему последние сто лет, из-за которых ученые бьют тревогу, нельзя сравнивать с миллиардами лет до того.

Также неправильно связывать ограниченное время фиксирования природных условий с изменениями климата так, как это делает Домбрава в постах в социальной сети Twitter. Калване подчеркивает, что ученые не измеряют изменения климата термометром, а делают это намного более объемно и комплексно, например, исследуя ледниковые ядра, древесные кольца или пыльцу.

Голосовал за Парижский договор

Домбарава был одним из 12 депутатов Сейма, кто в начале 2017 года проголосовал за принятие Парижского соглашения Рамочной конвенции ООН об изменениях климата. Этим соглашением страны обязуются стараться ограничивать глобальное повышение средней температуры, признавая важное влияние человека на изменения климата. В нем отмечается, что "долгосрочный образа жизни, потребление и модели производства" имеют большое влияние на решение проблем изменений климата.

Что ответил Домбрава?

Домбрава на вопрос о своих записях в социальной сети Twitter ответил Re:Check, что не отрицает того, что у людей есть влияние. В то же время он отметил, что с доступными данными "сложно сказать однозначно, связаны повышения температуры с деятельностью людей или, например, с солнечной активностью" и другими процессами.

Стоит отметить, что национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA предположение о влиянии солнца на происходящее глобальное потепление признало необоснованным.

Депутат также указал, что изучал историю, в которой были различные периоды засухи и холода, и влияние солнца и других процессов на это потенциально больше, чем от вызванных деятельностью человека выбросов.

После указания на заключения ученых о том, что главной причиной нынешнего потепления стал результат деятельности человека, Домбрава сказал:

"Мне хотелось бы, чтобы наука была действительно объективной, а не тенденциозной на преувеличение одного направления.

Мне сложно комментировать, наблюдается это сегодня или нет. Но если посмотреть в журналы, которые публиковались в первой половине 20-го века, то все говорили о глобальном охлаждении. Спустя 50 лет ученые, возможно, посмотрят на этот период и скажут, вот, люди думали, что все понимают, а на самом деле были различные процессы, которые они не были в силах оценить".