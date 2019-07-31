Новый купальник красавицы Ратаковски не на шутку взволновал фанатов
На днях поклонники американской супермодели, актрисы и дизайнера Эмили Ратаковски получили возможность оценить новый купальник ее бренда Inamorata Woman, да еще какой! Фото в горячей новинке собственного производства Эмили разместилав на своей странице в Instagram.
На снимке 28-летняя красавица позирует на фоне розового внедорожника в слитном купальнике ярко-красного цвета, эффектный дизайн которого позволяет рассмотреть ее пресс, а также подчеркивает невероятной красоты и длины ноги.
"Какой купальник!", "Потрясающее тело!", "Формы богини", - многочисленные комментарии к фото выражают всеобщий восторг пользователей Сети.
Не удивительно, что эта публикация Ратаковски набрала уже более полутора миллиона лайков.
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