Ср, 31.07.2019
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Новый купальник красавицы Ратаковски не на шутку взволновал фанатов
Формы богини!

ФОТО: скриншот instagram.com/emrata

На днях поклонники американской супермодели, актрисы и дизайнера Эмили Ратаковски получили возможность оценить новый купальник ее бренда Inamorata Woman, да еще какой! Фото в горячей новинке собственного производства Эмили разместилав на своей странице в Instagram.

На снимке 28-летняя красавица позирует на фоне розового внедорожника в слитном купальнике ярко-красного цвета, эффектный дизайн которого позволяет рассмотреть ее пресс, а также подчеркивает невероятной красоты и длины ноги.

"Какой купальник!", "Потрясающее тело!", "Формы богини", - многочисленные комментарии к фото выражают всеобщий восторг пользователей Сети.

Не удивительно, что эта публикация Ратаковски набрала уже более полутора миллиона лайков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#hotgirlsummer provided by @drinkbabe x @inamoratawoman

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on

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