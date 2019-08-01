IKEA перестала выдавать пластиковые карты лояльности

Инга Филипова, руководитель магазина IKEA Латвия объясняет, что с введением э-карточек меняется и смысл программы лояльности: "Это уже не программа привилегий для ограниченного круга людей. Нововведения программы, расширяют решения и возможности для всех. Э-карточка IKEA Family – шаг на встречу ещё более упрощённому варианту покупок, который подойдёт всем".

Основной причиной решения использовать только э-карточки, является снижение количества используемой пластмассы.

На iPhone карточку можно будет скачать в программу Wallet, а на Android в программу WalletPasses. Э-карточку можно сохранить, и как изображение.

Простая регистрация

Помимо перевода программы лояльности на цифровой уровень, упростились и правила регистрации: "Всё реже люди готовы тратить время на заполнение длинных регистраций, где нужно вводить множество личной информации. Исходя из мировых тенденций, мы упростили регистрацию, необходимо только ввести адрес электронной почты", – рассказывает Филипова.

Компания полагает, что благодаря облегчённой регистрации, количество участников программы лояльности возрастёт, и привлечёт большее число молодёжи.

Э-карточки IKEA Латвия предлагает уже с момента открытия магазина, с августа 2018 года. С тех пор, э-карточку выбрали уже более трети участников, остальные же по старинке выбирали пластиковую карточку.

Уже зарегистрированные участники программы и далее смогут использовать свои пластиковые карточки, или могут заменить их на э-версию. Это можно сделать, войдя в свой профиль на сайте IKEA или пройти облегчённую версию регистрации на сайте.