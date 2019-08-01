В Риге нет мэра уже больше месяца: переговоры продолжаются

Фракция независимых депутатов в Рижской думе, в которую входят четыре исключенных из "Согласия" депутата, готова заключить договор о сотрудничестве с фракцией "Честь служить Риге" (ЧСР), заявил депутат Валерий Петров.
По его словам, сейчас речь идет о том, чтобы ЧСР и "Согласие" составили коалицию, но отдельно должен быть заключен договор о сотрудничестве ЧСР и фракции независимых депутатов.
Таким образом кандидату в мэры Риги от ЧСР Олегу Бурову будет обеспечено 32 голоса.
Петров подчеркнул тем не менее, что переговоры о сотрудничестве с ЧСР находятся лишь в начальной стадии.
С "Согласием" у фракции независимых депутатов никаких контактов нет.
"Вопрос в том, сможем ли мы после избрания мэра принимать какие-либо решения", - сказал Петров, добавив, что о распределении должностей речь пока не ведется.
Ранее говорилось, что одно из условий - сохранение за Вадимом Баранником из фракции независимых депутатов должности вице-мэра Риги.
Второй кандидат в мэры Виестур Зепс ("Для развития Латвии") тоже не оставляет попыток собрать большинство для своей кандидатуры, хотя сейчас время отпусков, и переговоры идут вяло.
В Риге нет мэра уже с 21 июня, когда был смещен Дайнис Турлайс (ЧСР), который занимал эту должность меньше месяца.