В Риге нет мэра уже больше месяца: переговоры продолжаются

По его словам, сейчас речь идет о том, чтобы ЧСР и "Согласие" составили коалицию, но отдельно должен быть заключен договор о сотрудничестве ЧСР и фракции независимых депутатов.

Таким образом кандидату в мэры Риги от ЧСР Олегу Бурову будет обеспечено 32 голоса.

Петров подчеркнул тем не менее, что переговоры о сотрудничестве с ЧСР находятся лишь в начальной стадии.

С "Согласием" у фракции независимых депутатов никаких контактов нет.

"Вопрос в том, сможем ли мы после избрания мэра принимать какие-либо решения", - сказал Петров, добавив, что о распределении должностей речь пока не ведется.

Ранее говорилось, что одно из условий - сохранение за Вадимом Баранником из фракции независимых депутатов должности вице-мэра Риги.

Второй кандидат в мэры Виестур Зепс ("Для развития Латвии") тоже не оставляет попыток собрать большинство для своей кандидатуры, хотя сейчас время отпусков, и переговоры идут вяло.