Буров: Из-за неумелости деньги для дорог годами тратили на школы и сады

Из-за неумелости годами деньги, предназначенные на ремонт рижских улиц, тратилась на другие цели - за эти деньги ремонтировались школы и детские сады, в четверг, 1 августа, заявил и.о. мэра Риги Олег Буров, передают "Новости" на TV3.
"Освоение средств - 30%. Это означает, с одной стороны, - деньги есть, но не освоены, поэтому у нас ямы. Об этом мы говорили с новым директором департамента [Виталием Рейнбахом]. Главное - организовать планирование, которого нет уже много лет", - отметил Буров.
"Я могу сказать как бывший директор Департамента имущества, что всегда жил с неосвоенных средств Департамента сообщения! Всегда городской бюджет планировался так, что деньги есть, но они все равно не могли их освоить. Поэтому на эти средства мы ремонтировали школы и детские сады", - добавил Буров, выразив надежду, что Рейнбах внесет порядок.
Галерея: Ямы на улице Чака
Хаотичное и неумелое перераспределение средств заметили и общественно активные люди, например, представитель общества Pilsēta cilvēkiem Марис Йоновс. Он отмечает, что к ответственности стоит призывать не только департамент, но и руководство Рижской думы, которое игнорировало ситуацию.
Как сообщалось ранее, из-за нехватки ресурсов и неправильного планирования Рижская дума в этом году не начнет строительство обещанной велодорожки на улице Краста.