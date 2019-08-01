Буров: Из-за неумелости деньги для дорог годами тратили на школы и сады

"Освоение средств - 30%. Это означает, с одной стороны, - деньги есть, но не освоены, поэтому у нас ямы. Об этом мы говорили с новым директором департамента [Виталием Рейнбахом]. Главное - организовать планирование, которого нет уже много лет", - отметил Буров.

"Я могу сказать как бывший директор Департамента имущества, что всегда жил с неосвоенных средств Департамента сообщения! Всегда городской бюджет планировался так, что деньги есть, но они все равно не могли их освоить. Поэтому на эти средства мы ремонтировали школы и детские сады", - добавил Буров, выразив надежду, что Рейнбах внесет порядок.

Галерея: Ямы на улице Чака

Хаотичное и неумелое перераспределение средств заметили и общественно активные люди, например, представитель общества Pilsēta cilvēkiem Марис Йоновс. Он отмечает, что к ответственности стоит призывать не только департамент, но и руководство Рижской думы, которое игнорировало ситуацию.