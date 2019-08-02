Опоздали с оплатой питания: в Саласпилсе ребенку на месяц запретили ходить в детсад

Несмотря на то, что счет уже оплачен, ребенок сможет вернуться в группу только в сентябре.

Мама Марты указала порталу, что главным пострадавшим в этой ситуации стал ребенок. Женщина отмечает - она готова давать еду с собой, но в образовательном учреждении указано, что "эта услуга не может быть отдельно от питания".

Саласпилсская дума указала, что, согласно правилам самоуправления, аванс за питание нужно вносить до 25 числа. Если это не сделать, то в следующем месяце питание ребенку обеспечено не будет.

"Учреждение считается со своими финансовыми ресурсами и родители, отправляющие детей в садик летом, должны с этим считаться. Согласен, что в этой ситуации пострадавшим стал ребенок", - сказал юрист Саласпилсской думы Том Кикутс.

Стоит отметить, что идентичная ситуация в Саласпилсе произошла в прошлом году. Как сейчас, так и тогда Министерство среды и регионального развития считает такие действия неприемлемыми.

"Питание нужно отделить от дошкольного образования. Спор между родителями и детским садом не может быть основанием для оскорбления интересов ребенка. По поводу этой ситуации повторно обратимся в Министерство образования и науки и попросим пояснение Саласпилсской думы", - сказал директор департамента региональной политики Министерства среды и регионального развития Райвис Бремшмит.