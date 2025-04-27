Госсекретарь США: Вашингтон примет решение об участии в мирном процессе в течение недели

"Эта неделя будет очень важной, в течение нее нам придется принять решение по поводу того, хотим ли мы и дальше принимать участие в этом начинании, или нам пора сосредоточиться на некоторых других вопросах", - сказал Рубио.

"Есть основания для оптимизма, но, безусловно, есть и основания для реалистов. Мы близки, но недостаточно близки", - признал госсекретарь.

С середины февраля США ведут переговоры с Россией и Украиной о прекращении войны, но до сих пор не смогли заставить стороны договориться о полном и долгосрочном прекращении огня.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что если в переговорном процессе не будет достигнут прогресс, Соединенные Штаты выйдут из переговоров.

30 апреля исполняется 100 дней с начала второго президентства Трампа.

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что если он станет президентом США, то положит конец войне между Россией и Украиной в течение 24 часов.