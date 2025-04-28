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Липину интересно Все будет бесплатно, все будет в кайф: предвыборные программы рижских списков

Рига и обещания кандидатов
Рига и обещания кандидатов Фото: TVNET GRUPA

Что ж, мы уже познакомились с главными действующими лицами рижских выборов. Настало время почитать - а что же эти лица обещают? Какую Ригу они будут создавать в ближайшие четыре года?

"Согласие"

"Согласие" сразу начинает с воспоминаний о своей эпохе. Мол, мы приняли город после финансового кризиса 2008 года, и посмотрите, сколько всего мы сделали. А за последние 6 лет Рига потеряла свою лидирующую позицию в Балтийском регионе.

И вроде звучит красиво. Но первое же обещание заставляет задуматься о том, насколько само "Согласие" верит в свое возвращение в обойму - "Единовременное пособие за каждого ребенка - 10 000 евро".

Я не дописал лишний нолик - десять тысяч евро. Напомню, что сейчас единовременная выплата за каждого ребенка в Риге составляет 150 евро. То есть "Согласие" планирует повысить эту статью расходов в 66,67 раза!

Удивительно, что на компенсацию медицинских расходов для пенсионеров и малоимущих обещается всего лишь 200 евро. Как-то скромно.

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