Пт, 2.08.2019
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Неплательщики алиментов должны государству более 320 млн евро

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Деньги. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Общий долг неплательщиков алиментов перед государством превышает 320 млн евро, сообщили в Министерстве юстиции.

В министерстве указали, что более 40 000 родителей не выполняют свои обязанности по содержанию детей. Вместо них средства на содержание детей выплачиваются из государственного бюджета, что в среднем ежемесячно составляет 4,5 млн евро.

Директор администрации Гарантийного фонда средств на содержание Эдгар Лицитис сообщил, что только 25% должников перед фондом выполняют свои обязательства.

Минюст в сотрудничестве с фондом постоянно работает над новыми решениями и механизмами, чтобы мотивировать родителей добросовестно выполнять свои обязанности и вернуть долги государству. Например, с 1 июля этого года вступили в силу нормы, которые предусматривают облегченный порядок погашения долга - если должник в течение двух лет покрывает основной долг, проценты ему погашаются.

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