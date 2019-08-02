Неплательщики алиментов должны государству более 320 млн евро

В министерстве указали, что более 40 000 родителей не выполняют свои обязанности по содержанию детей. Вместо них средства на содержание детей выплачиваются из государственного бюджета, что в среднем ежемесячно составляет 4,5 млн евро.

Минюст в сотрудничестве с фондом постоянно работает над новыми решениями и механизмами, чтобы мотивировать родителей добросовестно выполнять свои обязанности и вернуть долги государству. Например, с 1 июля этого года вступили в силу нормы, которые предусматривают облегченный порядок погашения долга - если должник в течение двух лет покрывает основной долг, проценты ему погашаются.