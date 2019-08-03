Брижит Макрон легла под нож пластического хирурга

Всего через два дня после публичного появления на государственном празднике Франции - Дне взятия Бастилии - первой леди Франции Брижит Макрон была проведена пластическая операция длительностью несколько часов, пишет французский журнал Closer. Незадолго до летних каникул она посетила полюбившийся знаменитостям Американский госпиталь Парижа, который специализируется на операциях по восстановлению лица. Комментариев со стороны Елисейского дворца не прозвучало, а новые фото первой леди пока что нигде не опубликованы.
66-летняя Брижит Макрон на 25 лет старше своего супруга, президента Франции Эммануэля Макрона. 16 июля ее заметили во время посещения вышеупомянутой клиники, а на следующий день под полным наркозом первой леди Франции провели трехчасовую пластическую операцию.
Американский госпиталь Парижа очень популярен среди знаменитостей. Его услугами, к примеру, пользовались Рок Хадсон и Бета Дейвис, а также дизайнер моды Карл Лагерфелд.
Выбор Брижит Макрон вызвал небольшое удивление: система здравоохранения Франции считается очень хорошей, поэтому для многих стало большим удивлением, что она выбрала именно американскую клинику.
После операции Брижит Макрон на два дня задержалась в Версале, чтобы позднее присоединиться к отдыху своего мужа в Fort de Brégançon на побережье Средиземного моря, где находится их летняя резиденция.
Отвечая на вопросы, как ее муж преждевременно заработал седые волосы, Брижит Макрон сказала другу: "Знаешь, я считаю это преимуществом, так как он стареет быстрее, чем можно было предусмотреть. Так он быстрее ко мне приближается!".
Брижит Макрон - учитель на пенсии. Она познакомилась с будущим мужем, еще когда он был 15-летним школьником. В то время она была замужней матерью трех детей. Позднее Брижит развелась и стала супругой нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона.