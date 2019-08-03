Брижит Макрон легла под нож пластического хирурга

66-летняя Брижит Макрон на 25 лет старше своего супруга, президента Франции Эммануэля Макрона. 16 июля ее заметили во время посещения вышеупомянутой клиники, а на следующий день под полным наркозом первой леди Франции провели трехчасовую пластическую операцию.

Американский госпиталь Парижа очень популярен среди знаменитостей. Его услугами, к примеру, пользовались Рок Хадсон и Бета Дейвис, а также дизайнер моды Карл Лагерфелд.

Выбор Брижит Макрон вызвал небольшое удивление: система здравоохранения Франции считается очень хорошей, поэтому для многих стало большим удивлением, что она выбрала именно американскую клинику.

После операции Брижит Макрон на два дня задержалась в Версале, чтобы позднее присоединиться к отдыху своего мужа в Fort de Brégançon на побережье Средиземного моря, где находится их летняя резиденция.

Отвечая на вопросы, как ее муж преждевременно заработал седые волосы, Брижит Макрон сказала другу: "Знаешь, я считаю это преимуществом, так как он стареет быстрее, чем можно было предусмотреть. Так он быстрее ко мне приближается!".