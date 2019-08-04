Елена Малышева впервые рассказала о том, как победила рак
Известный российский врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, руководитель и ведущая телепрограмм "Здоровье" и "Жить здорово!" Елена Малышева призналась на днях, что три года назад у нее обнаружили онкологическое образование, и рассказала, как ей удалось предотвратить развитие страшного недуга.
Елена Малышева каждый день рассказывает в своих программах, как бороться с той или иной болезнью. На днях же 58-летняя телеведущая и врач впервые заговорила о собственном здоровье и призналась, что не так давно она столкнулась с онкологией.
"Три года назад меня спас от рака доктор Городокин, удалив предраковый полип толстого кишечника во время колоноскопии. С тех пор один раз в три года я прохожу гастро- и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов", - рассказала Малышева в своем Instagram.
По ее словам, эту процедуру должен пройти каждый, кому исполнилось 50 лет. "Рак не имеет симптомов. Если они появились, значит, процесс зашел очень далеко", - объяснила врач.
На видео, снятом прямо в больничной палате, Елена рассказала о проведенной процедуре, в ходе которой у нее в пищеводе нашли эрозию. "Если не лечить, то может быть рак. Надо пить лекарства", - констатировала телеведущая.
Поклонники Елены Малышевой, удивленные ее неожиданным откровением о собственном здоровье, пожелали ей скорейшего выздоровления и долгих лет жизни.