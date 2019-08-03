Сб, 3.08.2019
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В Москве проходит акция за свободные выборы: задержаны сотни людей

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ФОТО: Reuters/ScanPix

В субботу, 3 августа, в 14 часов в Москве началась очередная акция оппозиции, протестующей против недопуска независимых кандидатов на выборы в Московскую думу. В ходе мероприятия были задержаны минимум 600 человек.

Некоторые улицы и площади по маршруту акции закрыты, людей не пускают и оттесняют в переулки. Временно были закрыты станции метро, не работают кафе и магазины. 

Телеканал "Дождь" сообщает, что среди задержанных - их журналист Владимир Роменский, а в центре города реализуется беспрецедентная акция по глушению мобильной связи. Между  собой не могут связаться ни люди, вышедшие на улицы, ни журналисты. По всему центру Москвы в большом количестве сгруппированы бойцы Нацгвардии и ОМОН.

Как сообщает "Медуза", уже через два после начала мероприятия были задержаны более 600 человек, в том числе и организатор акции Ольга Соболь. Она вышла из Центра сбора подписей на Рождественском бульваре и хотела пойти в сторону Бульварного кольца, когда к ней подошли полицейские, сообщает "Дождь".

ФОТО: AP/Reuters/ScanPix

Задержания начались спустя 40 минут после начала оппозиционной демонстрации. Среди задержанных - журналисты, несовершеннолетние и случайные прохожие, которые вообще не знали, что в городе проходят какие-то акции.

Поступила информация о задержании и членов партии "Единая Россия".

На акции задержали кандидата в депутаты Мосгордумы Сергея Цукасова. "Стоял в пикете, поволокли в автозак, ничего не объяснив. Я говорил, что я зарегистрированный кандидат и нужна санкция прокурора, но им все равно. В автозаке 22 человека, отвезли в ОВД Фили-Давыдково", — сказал Цукасов "МБХ медиа".

Галерея: Задержания в Москве 3 августа 

Как пишет Newsru.com, власти российской столицы к акции подготовились: жителей и гостей города предупредили, что участие в несанкционированных акциях - это нарушение закона; организаторам заранее вынесли предупреждение; в центр были стянуты подразделения полиции, Росгвардии и ОМОНа.

Магазины и кафе на Бульварном кольце власти Москвы накануне рекомендовали их владельцам закрыть во избежании возможного ущерба в результате протестных акций и невозможности обеспечить безопасность гостей, и большинство торговых точек этой рекомендации последовали. 

Также власти попытались людей отвлечь срочно организованным бесплатным рок-фестивалем "Шашлык Live" в Парке Горького, который посетило около двух тысяч человек.

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