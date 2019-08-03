В Москве проходит акция за свободные выборы: задержаны сотни людей

Некоторые улицы и площади по маршруту акции закрыты, людей не пускают и оттесняют в переулки. Временно были закрыты станции метро, не работают кафе и магазины.

А вот и видео избиения: все в автозаке в шоке, сам лежащий на асфальте просит о помощи, но вместо этого получает еще больше ударов от полицейскихhttps://t.co/rO5MVsLYBI pic.twitter.com/onRSKMKhYC — Медиазона (@mediazzzona) 3 августа 2019 г.

Телеканал "Дождь" сообщает, что среди задержанных - их журналист Владимир Роменский, а в центре города реализуется беспрецедентная акция по глушению мобильной связи. Между собой не могут связаться ни люди, вышедшие на улицы, ни журналисты. По всему центру Москвы в большом количестве сгруппированы бойцы Нацгвардии и ОМОН.

Как сообщает "Медуза", уже через два после начала мероприятия были задержаны более 600 человек, в том числе и организатор акции Ольга Соболь. Она вышла из Центра сбора подписей на Рождественском бульваре и хотела пойти в сторону Бульварного кольца, когда к ней подошли полицейские, сообщает "Дождь".

ФОТО: AP/Reuters/ScanPix

Задержания начались спустя 40 минут после начала оппозиционной демонстрации. Среди задержанных - журналисты, несовершеннолетние и случайные прохожие, которые вообще не знали, что в городе проходят какие-то акции.

Got caught by Moscow riot police. No matter that I'm a journalist... #fairelectionsmoscow pic.twitter.com/l8Pmplp2DK — Joost Bosman (@Joosje) 3 августа 2019 г.

Поступила информация о задержании и членов партии "Единая Россия".

На акции задержали кандидата в депутаты Мосгордумы Сергея Цукасова. "Стоял в пикете, поволокли в автозак, ничего не объяснив. Я говорил, что я зарегистрированный кандидат и нужна санкция прокурора, но им все равно. В автозаке 22 человека, отвезли в ОВД Фили-Давыдково", — сказал Цукасов "МБХ медиа".

Галерея: Задержания в Москве 3 августа

Как пишет Newsru.com, власти российской столицы к акции подготовились: жителей и гостей города предупредили, что участие в несанкционированных акциях - это нарушение закона; организаторам заранее вынесли предупреждение; в центр были стянуты подразделения полиции, Росгвардии и ОМОНа.

Магазины и кафе на Бульварном кольце власти Москвы накануне рекомендовали их владельцам закрыть во избежании возможного ущерба в результате протестных акций и невозможности обеспечить безопасность гостей, и большинство торговых точек этой рекомендации последовали.

Также власти попытались людей отвлечь срочно организованным бесплатным рок-фестивалем "Шашлык Live" в Парке Горького, который посетило около двух тысяч человек.

Жесткие задержания на Пушкинской pic.twitter.com/fn8ufry0C5 — Новая Газета (@novaya_gazeta) 3 августа 2019 г.

В Новопушкинском сквере человека унесли в автозак вместе с велосипедом pic.twitter.com/MePXrNpB5o — Новая Газета (@novaya_gazeta) 3 августа 2019 г.