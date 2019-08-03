СМИ: В США в результате стрельбы в супермаркете погибли 18 человек

В одном из супермаркетов в штате Техас, США, в субботу произошла стрельба, в которой, согласно информации местного телеканала KTSM, погибли минимум 18 человек. Полиция города Эль-Пасо в Twitter призвала людей не приближаться к торговому центру. Она предупредила, что в этой округе может находиться стрелок.
Состояние пострадавших в результате стрельбы в магазине Walmart точно неизвестно. Силы безопасности ограничили место событий. CNN со ссылкой на свидетелей сообщает, что полиция продолжит операцию.
Губернатор штата Техас Дан Патрик рассказал Fox News, что подозревается 21-летний мужчина, мотивы которого неясны.
Неофициально прозвучало, что в результате обстрела могли погибнуть 18 взрослых и четыре ребенка.
Fire medical with at Walmart active shooter event at Cielo Vista Mall. Police still inside. pic.twitter.com/P6zsjwVN0n— mark lambie (@LambieMark) 3 августа 2019 г.
Law enforcement interviewing witnesses. Looking for shooter’s description. @elpasotimes pic.twitter.com/dAsku538IT— mark lambie (@LambieMark) August 3, 2019