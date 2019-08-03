СМИ: В США в результате стрельбы в супермаркете погибли 18 человек

В одном из супермаркетов в штате Техас, США, в субботу произошла стрельба, в которой, согласно информации местного телеканала KTSM, погибли минимум 18 человек. Полиция города Эль-Пасо в Twitter призвала людей не приближаться к торговому центру. Она предупредила, что в этой округе может находиться стрелок.