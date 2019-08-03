Вс, 4.08.2019
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СМИ: В США в результате стрельбы в супермаркете погибли 18 человек

ФОТО: Ekrānšāviņš no Twitter

В одном из супермаркетов в штате Техас, США, в субботу произошла стрельба, в которой, согласно информации местного телеканала KTSM, погибли минимум 18 человек. Полиция города Эль-Пасо в Twitter призвала людей не приближаться к торговому центру. Она предупредила, что в этой округе может находиться стрелок.

Состояние пострадавших в результате стрельбы в магазине Walmart точно неизвестно. Силы безопасности ограничили место событий. CNN со ссылкой на свидетелей сообщает, что полиция продолжит операцию.

Губернатор штата Техас Дан Патрик рассказал Fox News, что подозревается 21-летний мужчина, мотивы которого неясны.

Неофициально прозвучало, что в результате обстрела могли погибнуть 18 взрослых и четыре ребенка.

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