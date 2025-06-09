В офисе министра образования произошли кадровые перестановки

Руководителем бюро министра ранее была назначена бывший парламентский секретарь IZM Силвия Аматниеце ("Новое Единство"), однако по личным причинам она оставила эту должность. В настоящее время руководителем бюро является депутат думы Цесисского края Индрикис Путниньш ("Новое Единство").

К офису Мелбарде присоединился и бывший советник премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") Сандрис Сабаевс, который будет консультировать министра по вопросам стратегической коммуникации. До сих пор за коммуникацию отвечал только бывший помощник министра здравоохранения Хосама Абу Мери ("Новое Единство") Ренарс Лаздиньш, отвечающий за связи с общественностью.

По мнению министра, необходимо существенно усилить коммуникационную функцию IZM, поскольку один человек не способен справиться с таким объемом работы. Мелбарде подчеркнула, что министерство курирует сразу шесть отраслевых направлений, по которым ведется работа, а также активно занимается информированием и вовлечением общества. Например, в обществе есть большой интерес к новой системе оценки знаний учащихся, кроме того, запланирована оценка результатов реформы Skola2030. Министр также отметила, что появились новые приоритеты, по которым необходимо усилить работу с общественностью и обеспечить ясную коммуникацию.

В данный момент в бюро Мелбарде работают четыре советника. По вопросам политики ее консультирует бывший заместитель госсекретаря IZM Илзе Салениеце, а недавно к офису присоединился бывший депутат Сейма Янис Рейрс ("Новое Единство"), заняв пост советника по финансовым вопросам.