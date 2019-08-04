Вс, 4.08.2019
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68% латвийцев считают, что достойную старость должно обеспечивать государство

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Большинство жителей Латвии считают, что достойную старость жителям страны должно обеспечивать государство, а не они сами, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим агентством SKDS.

В начале этого года жителей Латвии попросили ответить на вопрос о том, должны ли сами люди, а не государство, заботиться об обеспечении достойной старости.

Большинство или 68% опрошенных не согласились с этим утверждением - 35% респондентов ответили, что скорее не согласны с этим утверждением, а еще 33% ответили, что абсолютно с ним не согласны.

С тем, что людям нужно самостоятельно заботиться об обеспечении для себя достойной старости согласились 28% респондентов - 20% опрошенных были скорее согласны с этим утверждением, а 8% - абсолютно согласны.

Результат, зафиксированный в этом году, существенно не отличается от результатов прошлых лет. Обязанность государства заботиться об обеспечении достойной старости для своих граждан жители чаще всего отмечали в 2012 году, когда такое мнение выразили 74% респондентов.

В опросе SKDS приняли участие 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.

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