68% латвийцев считают, что достойную старость должно обеспечивать государство

В начале этого года жителей Латвии попросили ответить на вопрос о том, должны ли сами люди, а не государство, заботиться об обеспечении достойной старости.

Большинство или 68% опрошенных не согласились с этим утверждением - 35% респондентов ответили, что скорее не согласны с этим утверждением, а еще 33% ответили, что абсолютно с ним не согласны.

С тем, что людям нужно самостоятельно заботиться об обеспечении для себя достойной старости согласились 28% респондентов - 20% опрошенных были скорее согласны с этим утверждением, а 8% - абсолютно согласны.

Результат, зафиксированный в этом году, существенно не отличается от результатов прошлых лет. Обязанность государства заботиться об обеспечении достойной старости для своих граждан жители чаще всего отмечали в 2012 году, когда такое мнение выразили 74% респондентов.