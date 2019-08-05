Valsts nekustamie īpašumi просит суд оштрафовать Rere Buve 1

Он отметил, что компания Rere Buve 1 публично заявила, что не согласна с расторжением договора о реконструкции Нового Рижского театра и, если это решение не будет отозвано, обещала обратиться в суд, чтобы добиться признания расторжения договора недействительным.

Поэтому предприятие пришло к выводу, что Rere Buve 1 по своей воле не будет выполнять договорные обязательства в случае расторжения договора, и обратилось в суд с иском о взыскании штрафа.

По словам Варны, договор в случае его расторжения предусматривает выплату полученного ранее, непогашенного аванса, который на данный момент составляет 2,4 млн евро, а также штрафа, который на момент расторжения договора, согласно подсчетам, составил 2,3 млн евро, из которых 2,1 млн евро покрывает выданная страховщиком рисков BTA Baltic Insurance Company гарантия выполнения договора, а оставшуюся часть - 209,8 тыс. евро - VNĪ собирается взыскать через суд.

"VNĪ как заказчик реконструкции здания Нового Рижского театра не видит возможности продолжать договорные отношения, потому что после полугода за столом переговоров строитель не изъявил желания устранить констатированные нарушения и соблюдать сроки строительных работ", - заявил Варна.

Варна также отметил, что VNĪ планирует полностью завершить реконструкцию театра в такие сроки, чтобы он мог вернуться в здание на ул. Лачплеша весной 2022 года, поэтому в августе планируется объявить новый конкурс для реализации проекта.

Как сообщалось ранее, в конце июля VNĪ сообщило о расторжении договора с проводящим реконструкцию здания Нового Рижского театра строительным обществом Rere Buve 1, указав, что перед началом строительства была недостаточно изучена документация, а также были допущены существенные нарушения в вопросах безопасности. Кроме того, имели место необоснованные опоздания по срокам, указанным в договоре.

В свою очередь председатель правления Rere Buve 1 Валдис Кокс заявил, что считает решение о расторжении договора совершенно необоснованным, и, если оно не будет отозвано, компания обратится в суд, чтобы добиться признания расторжения договора недействительным.

Он указал, что Rere Buve проводила работы строго по проекту, по которому была проведена полная государственная экспертиза, применяя предусмотренные проектом решения и технологии. Однако в техническом проекте имеются существенные ошибки и недостатки, а некоторые решения отсутствуют вообще, что ставит под угрозу реализацию проекта.