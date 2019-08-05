5 домашних способов лечения, которые могут быть опаснее самих болезней
Трудно сосчитать, сколько существует народных методов лечения, ведь на каждый случай недомогания или внешнего изъяна всегда найдется несколько домашних рецептов. Однако специалисты предупреждают, что некоторые виды домашней терапии могут быть опаснее самих болезней, пишет издание "МК в Волгограде.ру".
Так, медики настоятельно не рекомендуют использовать в домашних условиях лимонный сок для отбеливания зубов.
Следствием такой борьбы с темной эмалью может стать появление кариеса и повышенная чувствительность зубов.
Также на зубах впоследствии могут появиться темные пятна.
Опасен и такой вид домашнего лечения, как применение масла от ожогов. Врачи предостерегают о том, что
ожог - это прежде всего открытая рана, и ее смазывание маслом может привести к проникновению микроорганизмов и развитию инфекции.
Ни в коем случае нельзя использовать и такой домашний метод, как керосин от ангины. Разбавленный водой керосин адепты "народной медицины" советуют для полоскания и смазывания горла при ангине. Специалисты же отмечают, что
последствиями таких процедур могут быть поражение печени и отравление организма, поскольку керосин активно всасывается в кровь через слизистые.
Также порицается врачами и такой вид домашнего лечения, как удары молодой крапивой. Считается, что это помогает при радикулите, остеохондрозе, варикозном расширении вен. Но процедуры с крапивой отнюдь не безопасны - ожоги на коже от нее во многих случаях ведут к аллергическим реакциям: возникают покраснение, зуд, припухлость.
При худшем варианте событий может развиться и отек Квинке, чреватый летальным исходом без своевременной медицинской помощи.
Помимо этого, специалисты призывают не использовать скипидар для лечения артрита, артроза, радикулита или сердечно-сосудистых болезней. Скипидарные ванны применяются в медицине, но в домашних условиях практиковать их опасно. При избытке скипидара в воде возникают такие симптомы, как ускоренное сердцебиение, а также повышенная выработка гистамина.
Последствиями этих процессов могут стать сильная аллергическая реакция, экзема и другие кожные заболевания, а также отравление, аритмия и инсульт.
Помните: главная заповедь любого лечения - не навреди!