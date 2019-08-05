5 домашних способов лечения, которые могут быть опаснее самих болезней

Так, медики настоятельно не рекомендуют использовать в домашних условиях лимонный сок для отбеливания зубов.

Следствием такой борьбы с темной эмалью может стать появление кариеса и повышенная чувствительность зубов.

Также на зубах впоследствии могут появиться темные пятна.

Опасен и такой вид домашнего лечения, как применение масла от ожогов. Врачи предостерегают о том, что

ожог - это прежде всего открытая рана, и ее смазывание маслом может привести к проникновению микроорганизмов и развитию инфекции.

Ни в коем случае нельзя использовать и такой домашний метод, как керосин от ангины. Разбавленный водой керосин адепты "народной медицины" советуют для полоскания и смазывания горла при ангине. Специалисты же отмечают, что

последствиями таких процедур могут быть поражение печени и отравление организма, поскольку керосин активно всасывается в кровь через слизистые.

Также порицается врачами и такой вид домашнего лечения, как удары молодой крапивой. Считается, что это помогает при радикулите, остеохондрозе, варикозном расширении вен. Но процедуры с крапивой отнюдь не безопасны - ожоги на коже от нее во многих случаях ведут к аллергическим реакциям: возникают покраснение, зуд, припухлость.

При худшем варианте событий может развиться и отек Квинке, чреватый летальным исходом без своевременной медицинской помощи.

Помимо этого, специалисты призывают не использовать скипидар для лечения артрита, артроза, радикулита или сердечно-сосудистых болезней. Скипидарные ванны применяются в медицине, но в домашних условиях практиковать их опасно. При избытке скипидара в воде возникают такие симптомы, как ускоренное сердцебиение, а также повышенная выработка гистамина.

Последствиями этих процессов могут стать сильная аллергическая реакция, экзема и другие кожные заболевания, а также отравление, аритмия и инсульт.