Пн, 5.08.2019
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Подросток сбросил ребенка с десятого этажа: подробности трагедии в Лондоне

ФОТО: AP/Scanpix

В Лондоне в воскресенье полиция задержала подростка 17-и лет, который, предположительно, сбросил с десятого этажа художественной галереи Tate Modern шестилетнего мальчика. Ребенок упал на крышу пятого этажа, сообщает BBC.

В настоящее время состояние здоровья мальчика стабильно и "он не находится в ситуации, угрожающей жизни", - рассказала полиция. 

Очевидец рассказал, что услышал "громкий шлепок", после которого псоледовал женский крик: "Где мой сын? Где мой сын?". 

17-летний подросток, который подозревается в попытке убийства, задержан. 

Полиция сообщила, что оба мальчика, скорее всего, не были знакомы. 

Злоумышленник вышвырнул маленького мальчика с десятого этажа здания галереи.

Сотрудница галереи Нэнси Барнфилд, которая в момент случившегося, находилась на десятом этаже здания, рассказала, что до приезда полиции посетители задержали подростка, который "просто стоял и выглядел слишком спокойным". 

Галерея Tate Modern — лондонская галерея модернистского и современного искусства, входящая в группу галерей Тейт, в которых выставляется национальная коллекция британского искусства с 1500 года до наших дней. Там также находится коллекция произведений мирового искусства, которые были созданы с 1900 года. Галерея входит в десятку самых посещаемых художественных музеев мира.

В 2018 году галерею посетили 5,9 миллиона человек.

Галерея: в Лондоне задержан подросток, сбросивший ребенка с десятого этажа

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