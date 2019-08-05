Подросток сбросил ребенка с десятого этажа: подробности трагедии в Лондоне

В настоящее время состояние здоровья мальчика стабильно и "он не находится в ситуации, угрожающей жизни", - рассказала полиция.

Очевидец рассказал, что услышал "громкий шлепок", после которого псоледовал женский крик: "Где мой сын? Где мой сын?".

17-летний подросток, который подозревается в попытке убийства, задержан.

Полиция сообщила, что оба мальчика, скорее всего, не были знакомы.

Злоумышленник вышвырнул маленького мальчика с десятого этажа здания галереи.

Сотрудница галереи Нэнси Барнфилд, которая в момент случившегося, находилась на десятом этаже здания, рассказала, что до приезда полиции посетители задержали подростка, который "просто стоял и выглядел слишком спокойным".

Галерея Tate Modern — лондонская галерея модернистского и современного искусства, входящая в группу галерей Тейт, в которых выставляется национальная коллекция британского искусства с 1500 года до наших дней. Там также находится коллекция произведений мирового искусства, которые были созданы с 1900 года. Галерея входит в десятку самых посещаемых художественных музеев мира.

В 2018 году галерею посетили 5,9 миллиона человек.