В дни праздника Риги состоится множество концертов, городской транспорт будет бесплатным

Несколько концертных программ, в том числе большой концерт "Легенды студентов большого города", предусмотрены на набережной 11 ноября и в Верманском саду.

18 августа в Верманском парке будет звучать джаз, в Малой гильдии - музыка эпохи Ренессанса, на набережной 11 ноября состоится танцевальное представление. Концерты предусмотрены также на плавучей эстраде на пруде Марас и в новом культурном центре Hanzas Perons.