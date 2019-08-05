В дни праздника Риги состоится множество концертов, городской транспорт будет бесплатным

В дни праздника Риги с 16 по 18 августа в столице состоится множество разнообразных концертов, сообщила агентству LETA представитель Рижской думы Индра Вилде.
Состоится концерт открытия сезона столетия Латвийской музыкальной академии, представления уличных музыкантов, будет звучать музыка ренессанса, выступят коллективы национальных меньшинств, фольклорные ансамбли, диджеи, барабанщики и др.
Несколько концертных программ, в том числе большой концерт "Легенды студентов большого города", предусмотрены на набережной 11 ноября и в Верманском саду.
Праздничная программа начнется уже 16 августа концертом Латвийской музыкальной академии на Домской площади.
18 августа в Верманском парке будет звучать джаз, в Малой гильдии - музыка эпохи Ренессанса, на набережной 11 ноября состоится танцевальное представление. Концерты предусмотрены также на плавучей эстраде на пруде Марас и в новом культурном центре Hanzas Perons.
Вилде напомнила, что в этом году праздник Риги посвящен легендам столицы. Городской транспорт 17 и 18 августа будет бесплатным.
Подробную программу праздника можно посмотреть на сайте www.rigassvetki.lv.