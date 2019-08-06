Страдающий от несчастной любви мужчина на погрузчике нанес ущерба на 75 000 евро

Позвонив в полицию, он взялся за реализацию своего плана в городе Валдахтал, который находится на юго-западе Германии.

В течение пути длиной пять километров молодой человек протаранил пять автомобилей, сарай, несколько фонарей и стен.

Принимая во внимание размер погрузчика, полиция не сумела вмешаться сразу же.

20-летний парень ездил таким образом около часа, после чего сдался полиции.