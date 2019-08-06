Страдающий от несчастной любви мужчина на погрузчике нанес ущерба на 75 000 евро

Предварительно предупредив полицию, в Германии мужчина, страдающий от неразделенной любви, покатался на автопогрузчике, причинив ущерб в размере 75 000 евро, пишет DPA.
Позвонив в полицию, он взялся за реализацию своего плана в городе Валдахтал, который находится на юго-западе Германии.
В течение пути длиной пять километров молодой человек протаранил пять автомобилей, сарай, несколько фонарей и стен.
Принимая во внимание размер погрузчика, полиция не сумела вмешаться сразу же.
20-летний парень ездил таким образом около часа, после чего сдался полиции.
Как он попул за руль погрузчика, не сообщается.