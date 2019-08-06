Вт, 6.08.2019
Очевидно то, что в федерации все еще есть попытки всеми силами сохранить старый, тянущийся годами порядок, который привел нас туда, где мы находимся сейчас. Каспар Горкшс, президент Латвийской футбольной федерации

Страдающий от несчастной любви мужчина на погрузчике нанес ущерба на 75 000 евро

ФОТО: Reuters/ScanPix

Предварительно предупредив полицию, в Германии мужчина, страдающий от неразделенной любви, покатался на автопогрузчике, причинив ущерб в размере 75 000 евро, пишет DPA.

Позвонив в полицию, он взялся за реализацию своего плана в городе Валдахтал, который находится на юго-западе Германии.

В течение пути длиной пять километров молодой человек протаранил пять автомобилей, сарай, несколько фонарей и стен.

Принимая во внимание размер погрузчика, полиция не сумела вмешаться сразу же.

20-летний парень ездил таким образом около часа, после чего сдался полиции.

Как он попул за руль погрузчика, не сообщается.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ