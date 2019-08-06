''Фракция независимых депутатов'' и блок депутатов ''Риге'' начали переговоры

"Фракция независимых депутатов" состоит из четырех депутатов, исключенных из "Согласия", а блок "Риге" образуют депутат Оскар Путниньш и исключенные из Новой консервативной партии Имант Кейшс и Друвис Клейнс.

Как выяснило агентство LETA, вышеупомянутые объединения начали диалог, чтобы понять, существуют ли между ними, несмотря на идеологические разногласия, какие-то точки соприкосновения по хозяйственным вопросам. Если таковые найдутся, депутаты могут рассмотреть возможность в будущем на некоторых голосованиях выступать единым фронтом.

В то же время о слиянии данных объединений или поддержке какого-либо конкретного кандидата на пост мэра речи не идет. Более подробную информацию о возможном сотрудничестве объединений можно ждать в конце следующей недели.

Как сообщалось ранее, блок депутатов "Риге" все еще готов поддержать кандидата на пост мэра Риги Виестура Зепса при условии, что он заручится поддержкой всех фракций оппозиции. На вопрос о том, поддержат ли депутаты другого кандидата Олега Бурова, если Зепсу не удастся обеспечить достаточное количество голосов, Путниньш не дал конкретного ответа, заявив, что решение по поводу голосования примет в зависимости от ситуации.