"Избиение младенцев" и милый сердцу "совок"

Годы в девяностые мне попалась в руки занятная британская книжка карикатур - кажется, был то Боб Донован, хотя теперь уж на все сто не поручусь. Помню зато, что самой упоительной была страничка, изображавшая граффити на глухой стене, этакий тогдашний аналог фейсбучного обмена мнениями. Первая надпись на кирпичной кладке заявляла тему:

- Эта страна подыхает от апатии!

- А что такое апатия? - интересовался автор следующего "поста".

- Не знаю, и мне до лампы! (I don't know and I don't care!) - подытоживал короткую дискуссию третий.

Похоже, что именно с апатией - многолетним излюбленным состоянием российских ширнармасс - нынче творится неладное. Рядовой гражданин и рад бы в ней дальше плавать, как килька в томате, но нынче даже такое незамысловатое состояние без усилия ему не дается.

Пугающие новости несутся из каждого утюга, горизонт заволакивает дымовая завеса таежных пожаров, и даже в холодильнике, где пока гарью не пахнет, да и всяко поспокойнее, чем в телевизоре, стало совсем невесело.

То ли было в СССР! Жили - не тужили, сегодня было более-менее как вчера, а завтра - как сегодня. Тишь, гладь да божья благодать. "Чайник кипит, телик гудит, так незаметно и жизнь пролетит", - и что, скажите пожалуйста, было в той жизни плохого? За границу не выпускали? - да отсюда и до Москвы-то неблизко, раз в десять лет туда ездили, и то не каждый. Книжки какие-то запрещали? - и что с того, всех книжек и так не перечтешь. Очереди за дефицитом выстраивались? - так всегда можно было на работе договориться, сбегать и вовремя занять. Или соседу позвонить, у него блат в магазине.

В политику никто не лез, не наше дело, но зато и власть так не воровала... то есть, конечно, воровала, но тихо и в меру, не так нагло и в открытую, как теперь. А справедливости уж точно было больше.

Новую волну в какой-то момент притихшей тоски по сей на веки вечные затонувшей Атлантиде иллюстрируют данные Левада-центра. 21 год "сверлившего" россиян одними и теми же вопросами: что думаете вы о компетентности, бюрократизованности, близости к народу, коррумпированности и справедливости власти позднесоветской? А нынешней российской? Вопросов, понятно, намного больше, любопытных с радостью отошлю к первоисточнику, а здесь приведу наиболее показательные примеры состояния умов рядовых россиян.

В то, что позднесоветская власть была справедливой, в 1998 году верило 16% опрошенных. Цифра эта, несильно побродив туда-сюда в "жирные" годы, к 2015-му достигла 17%-ной отметки, а к нынешнему году, подгоняемая непрекращающимся удорожанием жизни и непопулярной пенсионной реформой, выросла до 22%. Положительно на вопрос о справедливости нынешнего режима ответило лишь 8% респондентов.