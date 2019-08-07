"Избиение младенцев" и милый сердцу "совок"

Вторую неделю европейские медиа - и прежде всего зарубежные русскоязычные - обсуждают зоологическую жестокость, с которой разгоняют протесты в Москве. На этом душераздирающем фоне опубликованные 5 августа данные многолетних опросов Левада-центра, касавшихся доверия россиян власти - нынешней и прежней, позднесоветской, - промелькнули почти незаметно. А зря. Потому что как раз выводы из этих опросов показывают: революция России не светит. Экспертам нет нужды особо ломать голову: ей не грозит даже масштабный бунт. Ясно, что разных хлопот с народом у Кремля хватает и впредь будет хватать, но вот "украинского сценария" его жильцу определенно можно не опасаться. До превращения в политическую нацию россиянам как до звезды небесной.
Годы в девяностые мне попалась в руки занятная британская книжка карикатур - кажется, был то Боб Донован, хотя теперь уж на все сто не поручусь. Помню зато, что самой упоительной была страничка, изображавшая граффити на глухой стене, этакий тогдашний аналог фейсбучного обмена мнениями. Первая надпись на кирпичной кладке заявляла тему:
- Эта страна подыхает от апатии!
- А что такое апатия? - интересовался автор следующего "поста".
- Не знаю, и мне до лампы! (I don't know and I don't care!) - подытоживал короткую дискуссию третий.
Похоже, что именно с апатией - многолетним излюбленным состоянием российских ширнармасс - нынче творится неладное. Рядовой гражданин и рад бы в ней дальше плавать, как килька в томате, но нынче даже такое незамысловатое состояние без усилия ему не дается.
Пугающие новости несутся из каждого утюга, горизонт заволакивает дымовая завеса таежных пожаров, и даже в холодильнике, где пока гарью не пахнет, да и всяко поспокойнее, чем в телевизоре, стало совсем невесело.
То ли было в СССР! Жили - не тужили, сегодня было более-менее как вчера, а завтра - как сегодня. Тишь, гладь да божья благодать. "Чайник кипит, телик гудит, так незаметно и жизнь пролетит", - и что, скажите пожалуйста, было в той жизни плохого? За границу не выпускали? - да отсюда и до Москвы-то неблизко, раз в десять лет туда ездили, и то не каждый. Книжки какие-то запрещали? - и что с того, всех книжек и так не перечтешь. Очереди за дефицитом выстраивались? - так всегда можно было на работе договориться, сбегать и вовремя занять. Или соседу позвонить, у него блат в магазине.
В политику никто не лез, не наше дело, но зато и власть так не воровала... то есть, конечно, воровала, но тихо и в меру, не так нагло и в открытую, как теперь. А справедливости уж точно было больше.
Новую волну в какой-то момент притихшей тоски по сей на веки вечные затонувшей Атлантиде иллюстрируют данные Левада-центра. 21 год "сверлившего" россиян одними и теми же вопросами: что думаете вы о компетентности, бюрократизованности, близости к народу, коррумпированности и справедливости власти позднесоветской? А нынешней российской? Вопросов, понятно, намного больше, любопытных с радостью отошлю к первоисточнику, а здесь приведу наиболее показательные примеры состояния умов рядовых россиян.
В то, что позднесоветская власть была справедливой, в 1998 году верило 16% опрошенных. Цифра эта, несильно побродив туда-сюда в "жирные" годы, к 2015-му достигла 17%-ной отметки, а к нынешнему году, подгоняемая непрекращающимся удорожанием жизни и непопулярной пенсионной реформой, выросла до 22%. Положительно на вопрос о справедливости нынешнего режима ответило лишь 8% респондентов.
Чуть-чуть иначе с "близостью к народу". Ясно, что в кризисные последние годы прошлого века ностальгия по СССР была темой вполне ходовой: тогда "совок" еще хорошо помнило большинство взрослого населения РФ. Не диво, что в 1998 году 36% опрошенных считали, что позднесоветское руководство было "ближе к народу", чем новое российское. В дальнейшем убежденных поубавилось, год 2008 дает 27%, а 2015 и того меньше, только 24%. Но дальше верящих в "близость к народу" руководства брежневского СССР снова стало прибывать. Сейчас таких уже ни много, ни мало 29%.
Соответственно, "далекой от народа" российскую власть в 1998 году назвал 41% респондентов. К 2015 году это число сократилось до 27%, но к настоящему моменту снова выросло до 31%.
При этом убежденных в коррумпированности нынешней власти на удивление негусто. В этом году они составили только 41% опрошенных. Хотя в 1998 - все 63%, и даже в 2012-м - 52%. Плохо, что ли, Навальный работает? Едва ли. Тут проблема совсем иная. Навальный - сам политик, а политикам российские ширнармассы вообще не склонны доверять. Никаким. Исключение традиционно составляет лишь "сам", но и его рейтинг, как известно из комментировавшихся во всем мире весенних публикаций Левада-центра, за два последних года ухнул на добрую треть, с 59% до сорока.
В рейтингах же лидеров "системных" партий, представленных в Думе, лидирует Жириновский. А на втором месте (хотя и с сильным отрывом) - Зюганов. Вот такая картинка.
Теперь самое время обратиться к другой статистике. Касающейся числа участников акций в Москве, Петербурге и крупных региональных центрах. Плюс-минус 10 тысяч на 12-миллионную (на бумаге) столицу - много или мало? И ведь в лучшем случае в такой же пропорции в эти дни выступили митингующие в региональных центрах. То есть плюс-минус пара условных сотен на условный миллионный город.
Более того, нет никаких причин огульно отождествлять всех участвовавших в протестах исключительно с либеральной оппозицией. Народу там разного хватало, по большей части молодого.
Если что людей этих и объединяет, то это наличие амбиций и выраженное чувство собственного достоинства. Которых большинство их сограждан определенно лишены. Они просто хотят покоя и хоть какой-то уверенности в завтрашнем дне. Что, кстати, и вполне понятно, и само по себе презрения никак не заслуживает. Презрения заслуживает убожество воображения, адресующегося к "совку" как к "добрым временам".
Но и тут все не так просто. Какие бы ужасы ни писали о возврате популярности Сталина, популярность эта довольно абстрактна. Вроде популярности какого-нибудь Ивана Грозного. Много ли среди желающих ставить памятники и тому, и другому, найдется готовых пожить в их времена?!
Ведь существование рядового обывателя в дни их правлений медом отнюдь не было. Дамоклов меч весел над всеми и каждым, включая самых преданных сторонников. Возможность как-то приспособиться отсутствовала в принципе, ибо отсутствовали правила игры.
Имевшиеся, кстати, во многих тоталитарных режимах.
Усвоив эти правила, можно было вполне спокойно и комфортно существовать и в гитлеровском государстве (если, конечно, ты не родился евреем, что априори ставило тебя вне всяких правил), и в муссолиниевском, и в позднесоветском. После Хрущева идеологическая лихорадка в СССР закончилась. Десятилетиями в стране не происходило ровным счетом ничего. Но после того, что происходило в ней несколько раньше, это ничего очень многих вполне устроило.
Неудивительно, что вспоминающие с ностальгией об СССР так или иначе подразумевают СССР брежневский - неважно, артикулируют они это или нет.
Ведь, едва к тому моменту народившись, homo sovieticus тут же впал в сладостную амнезию.
Из которой его, к величайшему неудовольствию, выдрали горбачевские реформы, развал СССР и все последующие события. Но как вид он не только никуда не делся - наоборот, обнаружил способность к воспроизведению в совершенно изменившейся среде.
Ясно, что никто из постсоветских лидеров не задавался целью покончить с этим чудом ленинско-сталинской селекции, окончательно привившимся и пустившим корни в относительно спокойные брежневские дни. Наоборот, его бесхребетность и готовность приспособиться к любым условиям постсоветским лидерам РФ представлялась очень удобной. И в теории они были правы.
Никто ведь не мог представить, чем обернется практика. В частности, что результатом "маленьких победоносных войн" станут санкции; что нефтепродукты упадут в цене - как объективно, так и конкретно российские в силу их качества.
И в результате, когда с подачками этому самому народу, из которого веревки можно вить, станет совсем худо, выплывет забытый, казалось бы, вопрос социальной справедливости. С которым путинской России определенно не справиться. Поэтому с каждым годом жизнь рядового ее гражданина будет все тяжелее, пока не станет совсем несносной.
Кто сказал, что нынешняя Россия переживает застой?! О, если бы это было так! И власть, и большинство населения - каждого, понятно, по своим причинам - классический застой вполне бы устроил. Увы, сегодня и те, и другие о нем могут лишь мечтать.
Иные времена на дворе. И Путин - не Брежнев, и Россия - не СССР, и мир вокруг совершенно не тот, что был прежде.
Но ведь все равно не присоединяются ширнармассы к активно недовольным! На улицах, повторяю, имеем лишь несколько десятков тысяч человек. На страну с более чем 140-миллионным населением! Остальные же, не находя желанного покоя ни в телевизоре, ни в холодильнике, все чаще с тоской вспоминают о временах, когда действительно были счастливы. Да только по недальновидности не могли этого оценить.