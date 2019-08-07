3 слова-паразита, которые никогда не используют умные и успешные люди

Вот, к примеру, вы разговариваете с коллегой по работе и… вдруг, непонятно почему (как вам может показаться), этот человек уходит от разговора и теряет всяческий к нему интерес. Если вы наблюдательны, то даже можете заметить конкретные знаки - невербальные жесты, которые говорят о том, что что-то пошло не так.

Что же именно? Вы сказали что-то не то? Скорее всего, так оно и есть.

Когда вы начнете обращать внимание на собственный активный словарный запас, вы заметите, что некоторые слова используете особенно часто. И делаете это неосознанно.

Вот 3 слова-паразита, на которые нужно обратить особое внимание:

1. "Но…"

"Но" (в зачении существительного) - маленькое, но очень противное слово. Мы даже не представляем себе, насколько сильно оно нас ограничивает.

Это слово обычно означает следующее: "Не обращай внимание на все хорошее, что было сказано прежде. Вот сейчас ты узнаешь правду".

Но люди не всегда хотят слышать вашу правду. Особенно это актуально в том случае, если за "но" следует его "близкий друг" - "если бы".

Есть еще одна фраза, которая может отпугнуть. "Да, но…" - это своего рода "но", которое мы используем тогда, когда игнорируем хороший совет кого-то из окружающих.

Фраза "Да, но…" означает, что сейчас вы начнете приводить аргументы в пользу того, что по какой-то причине не можете что-то сделать.

2. "Я попытаюсь"

"Попытаться" - еще одно противное слово, которое мы часто употребляем в своей речи. Именно в ответ на это слово люди часто закатывают глаза. Например:

"Я попытаюсь подготовить доклад к завтрашнему дню".

"Я попытаюсь добраться туда к полудню".

"Я попытаюсь выделить время для встречи".

"Пытаться" обычно означает следующее: я услышал твою просьбу, но сейчас она для меня не является приоритетом. Именно поэтому я не могу ее выполнить и не хочу сказать тебе об этом прямо.

Это слово не ускользает от внимания людей с хорошо развитой интуицией и эмоциональным интеллектом. Когда они его слышат, то знают, что это подразумевает. Они видят вас насквозь и понимают, что вы с ними не искренни.

Глагол "пытаться" является причиной возникновения сомнений в себе и в окружающих людях. Как следствие - все понимают, что на вас попросту нельзя положиться.

Замените фразу "Я попытаюсь" простыми словами - "Я это сделаю".

Мудрый мастер Йода однажды сказал: "Просто делай или не делай - не надо пытаться".

3. "Я не могу…"

Фраза "Я не могу" фактически означает: "Я этого не буду делать".

"Не могу" означает, что вы не прилагаете усилий. Если по какой-то причине (отсутствие нужных навыков, недостаток ресурсов и прочее) вы действительно не можете что-то сделать,

все равно не произносите эту фразу. Предложите альтернативное решение. Действуйте с позиции того, что вы способны сделать.