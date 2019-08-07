Подозрения в мошенничестве: полиция провела обыски на семи станциях КОЗ

ONAP провело обыски на семи предприятиях - на двух в Риге и по одному в Тукумском, Смилтенском, Броценском, Салдусском и Прейльском краях. По подсчетам стражей порядка, речь идет о мошенничестве на суммы, достигающие даже нескольких миллионов евро.

Имеющаяся в распоряжении "Новостей TV3" информация свидетельствует, что обыски были проведены на нескольких предприятиях, связанных с Мартиньшем Рейсонсом, в том числе на предприятии Brocēnu enerģija, акционером которого является и принадлежащее самоуправлению предприятие Brocēnu siltums.

Его руководитель Карлис Баранчанс подтвердил, что полиция побывала у производителя энергии в июле, однако более подробную информацию раскрыть отказался. В свою очередь отец Рейсона Юрис Рейсонс подтвердил, что обыски были произведены одновременно на пяти связанных с сыном станциях КОЗ.

Напомним, 17 июля агентство LETA сообщало, что Госполиция расследует семь уголовных процессов о возможных нарушениях с компонентом обязательной закупки (КОЗ).

Пять дел ведутся о мошенничестве, одно о попытке мошенничества и еще одно о злоупотреблении служебным положением.

В уголовных процессах есть один подозреваемый, но это не должностное лицо. С учетом того, что мошенничесткие действия совершались в интересах предприятий, в восьми случаях применены меры принудительного воздействия на юридических лиц.

В законе предусмотрены четыре такие меры - ликвидация, ограничение прав, конфискация имущества.