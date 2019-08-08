Алена Остапенко вышла в третий круг турнира в Торонто

В следующем круге Остапеко встретится с чешкой Марией Боузковой (91 строчка WTA), которая во втором круге со счетом 6:2, 7:5 неожиданно обыграла восьмую ракетку мира Слоан Стивенс из США.

За выход в третий круг Остапенко заработала 105 рейтинговых очков, что позволит ей совершить небольшой подъем в рейтинге.

В этом матче Остапенко допустила 15 двойных ошибок, у соперницы их было на две меньше. На счету латвийской спортсменки также четыре эйса, тогда как у Павлюченковой - два.

Отметим, что Остапенко и Павлюченкова встречались на корте пять раз, и на счету Алены четыре победы.

Перед выступлением в Торонто Остапенко приняла участие в турнире Юрмалы, где вылетела уже в первом круге. Она потерпела три поражения подряд, а в целом в этом сезоне одержала 14 побед и потерпела 19 поражений.