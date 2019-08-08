Чт, 8.08.2019
На улицах, повторяю, имеем лишь несколько десятков тысяч человек. На страну с более чем 140-миллионным населением! Остальные же, не находя желанного покоя ни в телевизоре, ни в холодильнике, все чаще с тоской вспоминают о временах, когда действительно были счастливы. Иван Пауков, комментатор TVNET

Алена Остапенко вышла в третий круг турнира в Торонто

Алёна Остапенко

ФОТО: Reuters/ScanPix

Вторая ракетка Латвии Алена Остапенко в среду в Торонто на турнире серии Premier 5 во втором круге со  счетом 6:2, 26:6, 6:4 обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.

В следующем круге Остапеко встретится с чешкой Марией Боузковой (91 строчка WTA), которая во втором круге со счетом 6:2, 7:5 неожиданно обыграла восьмую ракетку мира Слоан Стивенс из США.

За выход в третий круг Остапенко заработала  105 рейтинговых очков, что позволит ей совершить небольшой подъем в рейтинге.

В этом матче Остапенко допустила 15 двойных ошибок, у соперницы их было на две меньше. На счету латвийской спортсменки также четыре эйса, тогда как у Павлюченковой - два.

Отметим, что Остапенко и Павлюченкова встречались на корте пять раз, и на счету Алены четыре победы. 

Перед выступлением в Торонто Остапенко приняла участие в турнире Юрмалы, где вылетела уже в первом круге. Она потерпела три поражения подряд, а в целом в этом сезоне одержала 14 побед и потерпела 19 поражений.

Турнир в Торонто проходит на харде и является одним из подготовительных состязаний к Открытому чемпионату США.

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