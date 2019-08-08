На перекрестке улиц Валдемара и Элизабетес образовался "бассейн" для пешеходов

Рижане возмущены "бассейном", образовавшимся на пешеходном переходе на перекрестке улиц Кр.Валдемара и Элизабетес. Это не единственная затопленная улица в столице, по которой не только опасно ехать, но и пересечь которую, судя по всему, возможно лишь в гидрокостюме.