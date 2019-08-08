Чт, 8.08.2019
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На перекрестке улиц Валдемара и Элизабетес образовался "бассейн" для пешеходов

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Рижане возмущены "бассейном", образовавшимся на пешеходном переходе на перекрестке улиц Кр.Валдемара и Элизабетес. Это не единственная затопленная улица в столице, по которой не только опасно ехать, но и пересечь которую, судя по всему, возможно лишь в гидрокостюме.

Департамент сообщения Риги, тем временем, просит сообщать о критических местах по бесплатному телефону 80003600. 

Во время затяжных ливней в Риге затапливает многие улицы, создавая неудобства как для водителей, так и для пешеходов. Чтобы предотвратить критическую ситуацию и найти решение, Департамент сообщения Рижской думы регулярно обобщает информацию о затопленных улицах.

Представитель департамента Илзе Диманте пояснила, что изначально устраняется критическая ситуация, откачивая воду. В ближайшее время будет разработано несколько проектов для строительства водосточной системы в критических местах.

На данный момент новые канализационные системы строят на улице Чиекуркална 1-ая линия и Базницас. 

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