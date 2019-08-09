Харламову пришлось вмешаться: Асмус выложила смелое фото и завела Сеть
Снимок звезды "Интернов" Кристины Асмус в постели во время ее отдыха на Мальдивах послужил поводом для жаркого обсуждения в Сети. Одним из главных участников спора стал супруг актрисы - юморист Гарик Харламов.
Поводом для столь бурной реакции пользователей стал даже не сам снимок, автором которого, как выяснилось, является дочка актрисы, а хештеги к нему: "Асмус в разнос пошла", "сисек невидать", "а говорила не носишь бельеё", "ничё такая рабочая сторона", "мальдивский срам", "что скажет бульдог", "пилотка палки проститутка", "фу поза", "годный контент", "во бульдогу фартануло", "заработок в интернете", "кристина анус".
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Последний хештег обратил на себе наибольшее внимание пользователей и поклонников Кристины. Именно на него откликнулось множество фанатов артистки, а также ее супруг.
Например, один из пользователей предположил, что именно Харламов является автором данных хештегов. Кристина согласилась с ним, однако уточнила, что он имеет отношение только к последнему #кристинаанус. Однако сам шоумен ответил, что "это все жена", а у поклонников сложилось о нем "слишком дурное мнение".
"Малыш, ну ты че? Я тебе тут хайп кристинойанус поднимаю. Может, и "Машину" перебьем", - ответила Харламову актриса.
Подписчики же не остались равнодушны к бурной фантазии Асмус и решили продолжить серию не хватающих, по их мнению, хештегов.
"Хайпанула немножечко", "А где #полюбасгарикхештегиписал?", "Не хватает #тыжматьматьтвою", "Про хлоргексидин забыли хештег))", "Больше всего нравится хештег #кристинаанус", "Я посмеялась от души от хештега, а вы молодец, хорошо выглядите", "Хештеги как отдельный вид искусства просто",
"Умница и красавица ещё и с чувством юмора. Повезло мужу )", "Хештеги - шедевр", "Последний хештег - огонь", "Тот случай, когда ждешь фото Кристины, чтобы почитать хештеги",
- ответили под постом подписчики звезды.