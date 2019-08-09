Пт, 9.08.2019
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Фото: полиция ищет владельцев вещей, которые были найдены после фестиваля Summer Sound

ФОТО: Valsts policija

Лиепайский участок Госполиции получил несколько вещей, найденных на территории проведения фестиваля Summer Sound. В связи с этим полиция просит отозваться их владельцев.

Среди найденных вещей есть мобильные телефоны, ключи, а также велосипед, кошелек и самокат.

Найденные вещи можно рассмотреть на снимках. 

Полиция просит отозваться владельцев вещей, позвонив по номеру 110. Также можно обращаться в ближайший участок полиции.

Полиция напоминает, что на домашней странице Госполиции в разделе Atrastās mantas доступна информация о других найденных вещах.

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