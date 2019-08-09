Фото: полиция ищет владельцев вещей, которые были найдены после фестиваля Summer Sound

Лиепайский участок Госполиции получил несколько вещей, найденных на территории проведения фестиваля Summer Sound. В связи с этим полиция просит отозваться их владельцев.
Среди найденных вещей есть мобильные телефоны, ключи, а также велосипед, кошелек и самокат.
Найденные вещи можно рассмотреть на снимках.
Полиция просит отозваться владельцев вещей, позвонив по номеру 110. Также можно обращаться в ближайший участок полиции.
Полиция напоминает, что на домашней странице Госполиции в разделе Atrastās mantas доступна информация о других найденных вещах.