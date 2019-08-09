Издатели призывают решить проблему с доступностью печатной прессы в регионах

Он подчеркнул, что в ходе встречи президент выслушал изложение проблемы, а также высказал свое мнение о роли прессы в развитии Латвии. В ходе встречи обсуждались не только проблемы компенсаций Latvijas pasts за доставку прессы, но и роль прессы в стране, общественные СМИ, политика СМИ и ее дальнейшее развитие.

На вопрос о том, как он оценивает предложенную Министерством сообщения возможность направить на финансирование доставки прессы средства, которые ранее были предусмотрены для покупки новых электропоездов, Клявинскис ответил, что был бы рад, если бы правительство поддержало издателей прессы и нашло решение проблемы, ведь, по его словам, времени осталось мало.

В свою очередь советник президента Айва Розенберга сообщила, что президент поддерживает просьбу ассоциации и считает, что этот вопрос выходит за рамки коммерции, являясь вопросом информирования общества, связанным с Конституцией и правами каждого жителя.

Как сообщалось ранее, для издателей прессы сейчас самой актуальной проблемой является доставка печатной прессы, потому что правительство до сих пор не предоставило Latvijas pasts финансирования для компенсации доставки прессы.

LPIA заявила, что, если государство не будет компенсировать Latvijas pasts расходы на доставку, издателям придется взять траты на себя. Это грозит падением тиражей и закрытием множества изданий.