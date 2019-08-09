Неизвестные звонками терроризировали близких пилотов НАТО в Балтии

Об этом в пятницу, 9 августа, пишет нидерландское издание De Telegraaf.

"В то время как в 2017 году нидерландские пилоты F-16 охраняли небо над Эстонией, Латвией и Литвой, неизвестные носители английского языка с русским акцентом звонили их партнерам домой. Они задавали подробные вопросы о том, что делает их партнер в Прибалтике, что они думают об этом, и говорили, что будет лучше, если они остановятся и вернутся домой",- сообщается в газете.

Сколько человек подверглись телефонному запугиванию, не известно.

В интервью радио NOS Radio 1 Journal эксперт по вопросам обороны института в Клинендале Дик Зандэ констатировал, что "это хорошо известное явление, но об этом стало известно вперые".

По его словам, телефонные звонки, "скорее всего, из России" и показывают, насколько уязвимы системы связи для российского шпионажа.

"Нам также известно о таких явлениях в войсках, размещенных на территории Литвы. Их регулярно преследуют тролли, действующие с российской территории", - заявил эксперт.

Телефонные звонки на домашние телефоны начались после того, как пилоты позвонили домой, используя свои телефоны, пишет De Telegraaf. В настоящее время солдатам в миссии больше не разрешается звонить домой через общедоступные сети, а только с предоплаченных устройств с локальной SIM-картой.

Нидерландская Служба военной разведки МИВД (De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, MIVD) знает о звонках домой, но не хочет ничего говорить об этом.