Рижская дума: по крайней мере 18 столичных улиц затапливает во время ливней

Департамент сообщения Рижской думы констатировал по меньшей мере 18 улиц, затопляемых во время дождя, сообщила агентству LETA представитель департамента Илзе Диманте.
"Чтобы хоть немного улучшить состояние проезжих частей во время ливней, в рамках ежедневного обслуживания улиц уже начаты ремонтные работы на улице Чиекуркална 1 линия под Вайрогским путепроводом, где планируется установить инфильтрационную площадку, которая соберет если не всю, то большую часть дождевой воды с проезжей части. Также были начаты работы на проспекте Виестура, где планируется установить стоки для дождевой воды", - рассказала Диманте.
Она добавила, что работники департамента уже занимаются подготовкой всей необходимой документации, чтобы в течение ближайших недель объявить о закупке и найти проектировщика для постройки систем отвода дождевой воды на упомянутых 18 улицах Риги.
"Общие затраты на устранение недостатков улиц, построенных в 70-х и 80-х годах, и постройку систем отвода дождевой воды сегодня прогнозировать невозможно, они станут известны только после разработки строительных проектов", - подчеркнула Диманте.
Как сообщалось ранее, во время ливней регулярно затапливается множество улиц Риги, что регулярно приводит к ряду жалоб от жителей города.
Для решения сложившейся ситуации руководство думы созвало собрание ответственных учреждений, в ходе которого дало задание департаменту сообщения до 1 августа определить проблемные участки улиц, разработать для каждого из них возможное решение проблемы и подсчитать необходимые для этого средства.