Рижская дума: по крайней мере 18 столичных улиц затапливает во время ливней

"Чтобы хоть немного улучшить состояние проезжих частей во время ливней, в рамках ежедневного обслуживания улиц уже начаты ремонтные работы на улице Чиекуркална 1 линия под Вайрогским путепроводом, где планируется установить инфильтрационную площадку, которая соберет если не всю, то большую часть дождевой воды с проезжей части. Также были начаты работы на проспекте Виестура, где планируется установить стоки для дождевой воды", - рассказала Диманте.

Она добавила, что работники департамента уже занимаются подготовкой всей необходимой документации, чтобы в течение ближайших недель объявить о закупке и найти проектировщика для постройки систем отвода дождевой воды на упомянутых 18 улицах Риги.

"Общие затраты на устранение недостатков улиц, построенных в 70-х и 80-х годах, и постройку систем отвода дождевой воды сегодня прогнозировать невозможно, они станут известны только после разработки строительных проектов", - подчеркнула Диманте.

Как сообщалось ранее, во время ливней регулярно затапливается множество улиц Риги, что регулярно приводит к ряду жалоб от жителей города.