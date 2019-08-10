Сб, 10.08.2019
Впервые в истории Латвии группа из Даугавпилса Varang Nord победила на Wacken Metal Battle в Германии, где ей противостояли еще три десятка музыкальных команд со всего мира. Можно смело сказать, что - это настоящее событие в истории латвийской метал-сцены. Раиса Смирнова, редактор раздела Звезды

Платье дня: ослепительный гламурный шик от Пенелопы Крус
Фото

ФОТО: EPA/Scanpix

В лондонском Somerset House прошла премьера картины Педро Альмодовара "Боль и слава" (Pain and Glory). Вместе с режиссером на красную ковровую дорожку вышли исполнители главных ролей - Пенелопа Крус и Антонио Бандерас.

45-летняя испанская актриса, без сомнения, стала главной звездой мероприятия - в блестящем платье, украшенном камнями, стразами и перьями, она выглядела ослепительно. Наряд из кутюрной коллекции Ralph & Russo великолепно смотрелся на стройной фигуре Крус.

Роскошный гламурный образ дополнили висячие серьги, миниатюрный клатч и босоножки с закрытой пяткой из новой коллекции Jimmy Choo.

Актриса предпочла неброский макияж, а волосы собрала в благородный пучок. Блеск!

ФОТО: Ian West/AP/Scanpix

ФОТО: Ian West/AP/Scanpix

Больше фото смотрите в нашей галерее!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ