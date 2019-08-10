Платье дня: ослепительный гламурный шик от Пенелопы Крус
В лондонском Somerset House прошла премьера картины Педро Альмодовара "Боль и слава" (Pain and Glory). Вместе с режиссером на красную ковровую дорожку вышли исполнители главных ролей - Пенелопа Крус и Антонио Бандерас.
45-летняя испанская актриса, без сомнения, стала главной звездой мероприятия - в блестящем платье, украшенном камнями, стразами и перьями, она выглядела ослепительно. Наряд из кутюрной коллекции Ralph & Russo великолепно смотрелся на стройной фигуре Крус.
Роскошный гламурный образ дополнили висячие серьги, миниатюрный клатч и босоножки с закрытой пяткой из новой коллекции Jimmy Choo.
Актриса предпочла неброский макияж, а волосы собрала в благородный пучок. Блеск!
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