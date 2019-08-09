Стала известна зарплата российских космонавтов - она удивляет!

"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов. В пресс-службе российской государственной корпорации утверждают, что зарплата российских космонавтов вполне сопоставима с оплатой труда астронавтов NASA или Европейского космического агентства, пишут "Известия".
Отмечается, что зарплата космонавтам начисляется согласно "Положению о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации".
Согласно Положению, должностной оклад у кандидата в космонавты - 60,9 тысяч рублей (около 835 евро), у космонавта - 63,8 тысяч рублей (875 евро), а у инструктора-космонавта - 88,45 тысяч рублей (1212 евро).
При этом имеются существенные надбавки. В случае успешного и добросовестного исполнения обязанностей кандидаты, космонавты и инструкторы могут рассчитывать на ежемесячную надбавку до 25% от оклада. А по итогам года - на "тринадцатую зарплату".
У космонавтов, которые побывали в космосе, оклад вырастает до 69,6 тысяч рублей в месяц (954 евро).
Кроме того, за космические полеты они получают дополнительно единовременное денежное вознаграждение. Однако в пресс-службе "Роскосмоса" не уточнили, какое именно. Конкретная сумма зависит от сложности и длительности полета.
Чем больше полетов в космос совершил сотрудник, тем также выше зарплата. За один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу - 55%, за два полета - 75%, за три полета и более - 120%.
Галерея: В степи Казахстана приземлились три космонавта