История платья Евы Браун: из бункера Гитлера через шкаф жены офицера к Александру Васильеву

Как началось путешествие платья Евы Браун?

Этот исторический наряд, представленный на выставке "Мода времен Второй мировой войны (1938-1945)" в филиале Лиепайского музея "Лиепая во время оккупационных режимов", достался в качестве трофея офицеру советской армии грузинского (по другим источникам - украинского) происхождения, который был одним из тех, кому по окончании войны выпала возможность попасть в бункер Гитлера. По рассказам,

он прихватил с собой несколько платьев для своей жены, которые были со временем изношены, проданы или выменены на еду, и лишь одно сохранилось - возможно, оно было слишком роскошным для трудных послевоенных лет.

Впоследствии сын офицера передал (по другой информации - продал) этот наряд известному режиссеру Сергею Параджанову.

ФОТО: пресс-фото

Подарок историку моды Александру Васильеву

Параджанов долгие годы хранил платье Евы Браун у себя, а перед смертью подарил его своей хорошей знакомой Нино Лапиашвили - искусствоведу и автору нескольких книг. Она же, осознавая истинную ценность этого наряда, передала его историку моды и коллекционеру Александру Васильеву, который уже позаботился о том, чтобы рассказать всему миру невероятную историю этого предмета гардероба, напомнив о трагической судьбе той, кому он принадлежал.

"История эта выглядит сущей фантасмогонией. Но ведь существует фотография Евы Браун в этом платье! Оно более чем узнаваемо - сшито из черного тюля, украшено темно-зелеными бархатными аппликациями, разбросанными по всему полю, они геометрической формы в стиле арт-деко, от редко расположенных в районе груди до очень плотно насаженных в районе талии и бедер, затем вновь редко по юбке, и каждая окантована мельчайшими пайетками.

Это тонкая работа кутюр, но мы уже никогда не узнаем, от какого Дома моды. Это платье еще предвоенное, конца 30-х годов, и я очень рад, что оно досталось мне",

- признается Александр Васильев.

На выставке для демонстрации этого наряда отведена целая комната, напоминающая будуар. "И здесь звучит Вагнер - любимая музыка Адольфа Гитлера и Евы Браун, и пахнет гвоздикой. "В то время, если дама пахла гвоздикой, она считалась эталоном элегантности!" - объясняет знаток моды.

ФОТО: пресс-фото

Наряды Евы Браун

Ева Браун одевалась в соответствии со своим временем - модно и элегантно. Ее можно было увидеть и в очень простых повседневных нарядах, и в роскошных вечерних платьях, достойных кинодивы.

Судьба Евы

Существование Евы Браун было секретом нацистской Германии. В течение двенадцати лет от народа тщательно скрывалось, что молодая симпатичная женщина была возлюбленной Адольфа Гитлера, а в последние часы его жизни - и женой. По словам шофера фюрера Эрика Кемпка, Ева была самой несчастной женщиной в Германии. Ее судьба трагична - с тех пор, как она встретила Адольфа,

многие годы она мирилась со второстепенной ролью в его жизни и неоднократно пыталась покончить с собой, чтобы хоть ненадолго привлечь внимание, которого ей так недоставало.

В конце концов они оба погибли вместе, совершив самоубийство 30 апреля 1945 года.