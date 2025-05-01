Анатолий Белый и Михаил Борзыкин в Риге. Публика на гротескном спектакле "Натан"

"Натан" - это не спектакль, но и не читка: Анатолий Белый сыграл сразу несколько ролей, опираясь на текст, столь же абсурдный и гротескный, как наша сегодняшняя жизнь; а песни Михаила Борзыкина, фронтмена легендарной группы "Телевизор", стали не только аккомпанементом к действию и сюжету, но и самостоятельным высказыванием.