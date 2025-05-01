Анатолий Белый и Михаил Борзыкин в Риге. Публика на гротескном спектакле "Натан"

30 апреля в здании Рижской еврейской общины (ул. Сколас, 6) было показано уникальное действо: на сцене находились лишь двое - актер Анатолий Белый и рок-музыкант Михаил Борзыкин, и из сочетания актерской игры, прочтения текста и музыки возникло то, что можно назвать "фантасмагорическим перформансом". Смотрите, кто посетил мероприятие!
"Натан" - это не спектакль, но и не читка: Анатолий Белый сыграл сразу несколько ролей, опираясь на текст, столь же абсурдный и гротескный, как наша сегодняшняя жизнь; а песни Михаила Борзыкина, фронтмена легендарной группы "Телевизор", стали не только аккомпанементом к действию и сюжету, но и самостоятельным высказыванием.
Роман о похождениях Натана и говорящего енота готовился к изданию в Москве и должен был выйти в марте 2022 года. Но...