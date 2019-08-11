"С этим цирком нужно покончить": "Согласие" обсудит с ЧСР выборы мэра Риги

Фракция партии "Согласие" в Рижской думе на следующей неделе с партнерами по коалиции - партией "Честь служить Риге" (ЧСР) - обсудит дальнейшие действия в связи с избранием мэра столицы, сообщила агентству LETA руководитель фракции "Согласия" Анна Владова.
Во время встречи планируется обсудить ряд вопросов, в том числе возможное выдвижение Сандриса Бергманиса ("Согласие") на пост вице-мэра.
Владова подчеркнула, что будут рассмотрены все варианты.
"Мы примем решение, которое лучше для Риги - с этим цирком нужно покончить", - заявила политик.
Как сообщалось ранее, фракция "Согласия" готова на выборах мэра поддержать кандидата ЧСР Олега Бурова, если представители партии смогут занять два кресла вице-мэров, заявил ранее лидер партии Нил Ушаков. Один пост вице-мэра, по мнению "Согласия", должен достаться Бергманису, второй - Владовой.
Руководитель "Фракции независимых депутатов" Валерий Петров ранее заявил, что фракция ни в коем случае не поддержит выдвижение Бергманиса на этот пост. В конце мая именно этот вопрос стал основанием для исключения четырех депутатов из "Согласия".