"С этим цирком нужно покончить": "Согласие" обсудит с ЧСР выборы мэра Риги

Во время встречи планируется обсудить ряд вопросов, в том числе возможное выдвижение Сандриса Бергманиса ("Согласие") на пост вице-мэра.

Владова подчеркнула, что будут рассмотрены все варианты.

"Мы примем решение, которое лучше для Риги - с этим цирком нужно покончить", - заявила политик.

Как сообщалось ранее, фракция "Согласия" готова на выборах мэра поддержать кандидата ЧСР Олега Бурова, если представители партии смогут занять два кресла вице-мэров, заявил ранее лидер партии Нил Ушаков. Один пост вице-мэра, по мнению "Согласия", должен достаться Бергманису, второй - Владовой.