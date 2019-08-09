"Согласие" поддержит Бурова на выборах мэра, но лишь при некоторых условиях

Фракция "Согласия" в Рижской думе поддержит кандидата от "Честь служить Риге" Олега Бурова на выборах мэра, если депутаты "Согласия" получат два места вице-мэров, в пятницу, 9 августа, после заседания фракции партии сообщил лидер партии Нил Ушаков.
По мнению партии, одну из должностей вице-мэра должен получить Сандис Бергманис, а другое - руководитель фракции Анна Владова.
Кроме того, "Согласие" хочет, чтобы Бергманис получил должность в правлении Рижского свободного порта.
Напомним, в Риге нет мэра с 21 июня. Пробыв в кресле градоначальника меньше месяца, перед Лиго голосование о доверии не выдержал Дайнис Турлайс.
Согласно закону о самоуправлениях, дума без мэра может работать два месяца. Поэтому, если до 20 августа депутаты не изберут нового руководителя думы, Сейм может инициировать ее роспуск.