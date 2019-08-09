"Согласие" поддержит Бурова на выборах мэра, но лишь при некоторых условиях

По мнению партии, одну из должностей вице-мэра должен получить Сандис Бергманис, а другое - руководитель фракции Анна Владова.

Кроме того, "Согласие" хочет, чтобы Бергманис получил должность в правлении Рижского свободного порта.

Напомним, в Риге нет мэра с 21 июня. Пробыв в кресле градоначальника меньше месяца, перед Лиго голосование о доверии не выдержал Дайнис Турлайс.