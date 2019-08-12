В Подмосковье в мусоре нашли труп младенца

В российском городе Рошаль, который расположен в Московской области, на конвейерной ленте в комплексе переработки мусора нашли труп новорожденной девочки. Об этом сообщает "Интерфакс".
В пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области сообщили, что в ночь на воскресенье, 11 августа, шесть грузовиков из города Раменское доставили мусор в комплекс переработки отходов "Прогресс".
При перемещении мусора на конвейер для сортировки работники комплекса обнаружили тело младенца.
По факту случившегося начата доследственная проверка. Изъяты документы об автомобилях, которые привезли мусор, опрошены водители, диспетчеры и мастера смены.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой выяснится, является ли ребенок живорожденным или мертворожденным, а также причина смерти.