В Подмосковье в мусоре нашли труп младенца

В пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области сообщили, что в ночь на воскресенье, 11 августа, шесть грузовиков из города Раменское доставили мусор в комплекс переработки отходов "Прогресс".

При перемещении мусора на конвейер для сортировки работники комплекса обнаружили тело младенца.

По факту случившегося начата доследственная проверка. Изъяты документы об автомобилях, которые привезли мусор, опрошены водители, диспетчеры и мастера смены.