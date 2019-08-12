Ехал на мотоцикле без шлема: на Путина пожаловались в ГИБДД

Как отметил Чихунов, 10 августа во время байкерского шоу "Ночных волков" "гражданин Путин Владимир Владимирович с неустановленными лицами" ехал по Севастополю без шлема на мотоцикле "Урал".

Юрист призвал привлечь президента к ответственности по статье о нарушении правил применения мотоциклетных шлемов.

Между тем депутат Липецкого областного совета депутатов Олег Хомутинников в связи с ездой Путина на мотоцикле без шлема обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке.

Политик был обеспокоен "организацией активного отдыха президента".

Хомутинников попросил проверить информацию о поездке главы государства и принять меры, чтобы устранить нарушение законов, пишет "Медуза".

В Кремле, Генпрокуратуре и ГИБДД пока не прокомментировали заявление Чихунова.

Это уже не первый раз, когда российский президент нарушает правила безопасности дорожного движения. Во время церемонии открытия Крымского моста Путин ехал на "КамАЗе", не пристегнувшись ремнем безопасности.